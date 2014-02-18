版本:
中国
中国财经 | 2014年 2月 18日 星期二 09:55 BJT

东风汽车集团股份暂停买卖--联交所

路透香港2月18日 -香港联交所表示，中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周二暂停股份交易，暂未获悉停牌原因。

此前消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的创始家族同意与东风汽车的30亿欧元(41亿美元)结盟计划。PSA标致雪铁龙将于2月19日公布该计划。

停牌前，东风集团周一收报10.96港元。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐