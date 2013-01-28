东风汽车向沃尔沃转让商用车业务45%权益

路透香港1月28日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)宣布,将以总代价逾117亿元人民币,向合营伙伴回购商用车业务至全资拥有.同时,公司并拟将商用车公司的45%股权,转让予沃尔沃(Volvo)(VOLVb.ST),作价56.08亿元.

东风汽车的声明称,交易完成后,公司与沃尔沃将分别持有商用车公司的55%和45%股权,双方将通过合资公司,开发"东风"品牌中重型商用车,提高"东风"的品牌价值与地位.

东风商用车有限公司现时的总投资为160亿元,并无其他已知资本承担.商用车公司董事会将由七名董事组成,其中四名由东风汽车委任,其他三名由沃尔沃委任.

东风汽车周一早盘初段股价涨1.15%,报12.36港元,过去三个月累计升两成.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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