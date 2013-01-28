东风汽车向沃尔沃转让商用车业务45%权益

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透香港1月28日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)宣布,将以总代价逾117亿元人民币,向合营伙伴回购商用车业务至全资拥有.同时,公司并拟将商用车公司的45%股权,转让予沃尔沃(Volvo)(VOLVb.ST),作价56.08亿元.
东风汽车的声明称,交易完成后,公司与沃尔沃将分别持有商用车公司的55%和45%股权,双方将通过合资公司,开发"东风"品牌中重型商用车,提高"东风"的品牌价值与地位.
东风商用车有限公司现时的总投资为160亿元,并无其他已知资本承担.商用车公司董事会将由七名董事组成,其中四名由东风汽车委任,其他三名由沃尔沃委任.
东风汽车周一早盘初段股价涨1.15%,报12.36港元,过去三个月累计升两成.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。