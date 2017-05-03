东莞证券中止IPO审查 因其股东锦龙股份涉嫌单位行贿

路透上海5月3日 - 中国广东锦龙发展股份有限公司(000712.SZ)周二晚刊登公告称，因其涉嫌单位行贿一案，锦龙股份的参股公司东莞证券股份有限公司的首次公开发行（IPO）股票申请已告中止；同时锦龙股份终止了计划募资至多70亿元人民币的定向增发股票计划。

公告称，东莞证券近日已报送中止IPO的申请，周二获得中国证监会出具的通知，证监会已同意东莞证券的申请。

锦龙股份称，广西检察院南宁铁路运输分院对公司涉嫌单位行贿一案已侦查终结，拟移送南宁铁路运输检察院审查起诉。鉴于该事项对公司可能产生的影响，公司决定撤回非公开发行股票申请文件。

去年9月，锦龙股份公布修改后的定向增发股份方案，拟募集不超过70亿元，其中的64.575亿元用于增资锦龙股份的控股子公司中山证券。该增发申请已提交中国证监会，正在审核进程中。

根据上市公司证券发行管理办法，上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，将不得进行非公开发行股票等资本运作。

锦龙股份周二收报22.74元，过去一个月累计下跌3.2%。（完）