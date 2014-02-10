中国重拳打击东莞涉黄服务

路透香港2月10日（记者 James Pomfret） -中国中央电视台曝光东莞色情服务后，当地有关部门对涉黄场所进行了打击。

政府打击涉黄场所是常有的行动，但官方媒体如此高调地进行报道以及高层对问题发表评论则是不常见的，凸显对色情服务大增的担忧。

媒体报道称，东莞出动数千警力，对12处涉黄场所进行了查封，逮捕了67人。

《南方日报》报道称，广东省委书记胡春华强调，要对东莞全市进行拉网式排查打击。

香港《南华早报》报道，两名东莞公安部门负责人被停职调查。

央视周日播出了长达半小时的报道，曝光了东莞五个乡镇的卖淫嫖娼行为。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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