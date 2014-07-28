东华软件与阿里巴巴在云计算和智慧城市等方面开展合作

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海7月28日 - 中国东华软件股份有限公司(002065.SZ)周一公告称，其与阿里巴巴集团IPO-BABA.N旗下阿里云计算有限公司建立战略合作伙伴关系，双方愿意在云计算、大数据和智慧城市等领域广泛开展合作，且此次合作非排他性合作。
公告指出，东华软件在浙江设立的控股子公司东华智慧城市集团将承担东华软件与阿里云全面合作的具体工作，共同为客户提供基于阿里云计算平台的智慧城市、大数据业务的咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务。
阿里云成为东华软件面向智慧城市、云计算、大数据等业务领域的重要合作伙伴。另外，东华软件、阿里云双方共同推进与合作领域相关的产品培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。
此前，东华软件已与前海、新郑、衢州等国内多个城市或地区签订智慧城市合作框架协议，参与各地的智慧城市项目。 其与浙江衢州市的国有投资公司计划合资成立东华智慧城市集团，旨在建设基于互联网和云计算的智慧城市业务平台，合资公司将力争五年内上市。
东华软件自7月15日起停牌，因筹划发行股份购买资产事项，上一交易日收报17.14元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。