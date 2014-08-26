东凌粮油定增筹资37亿元收购中农国际 业务延伸至钾肥

路透上海8月26日 - 中国大豆油脂加工企业--东凌粮油(000893.SZ)周二公告称，拟定向增发筹资约37亿元人民币全资收购中农国际，从而获得老挝的钾肥矿项目，公司业务链将延伸至上游的钾肥生产与销售。

公告显示，公司拟以10.44元／股向中农集团等中农国际全体股东发行股份，后者估值为36.9亿元；同时，公司还将向大股东东凌实业等增发股份，筹集配套资金12.3亿元。交易完成后，实际控制人赖宁昌直接和间接持有公司21.93%股份，仍为第一大股东；中农集团持股达16.49%股份，成为第二大股东。

中农国际拥有老挝甘蒙省35平方公里钾盐矿的开采许可证，折存的氯化钾储量达1.52亿吨。目前该项目10万吨钾肥产能已投产，目前正进行年产100万吨的扩建工程，预计2017年建成投产。

东凌粮油公告指出，公司主业为大豆压榨，原材料为来自美国、巴西和阿根廷的进口大豆，因进口大豆价格波动较大而下游食用油和饲料价格受到一定管制，因此公司业绩波动较大。

收购中农国际后，东凌粮油将有条件向美国、巴西等国进口大豆同时出口钾肥，从而实现物物贸易；而且公司与中农集团的合作，将有效解决公司小包装豆油的销售渠道问题。

中农集团是中国最大的化肥经销企业，专业经营化肥、农药、农膜、种子和农机具等农业生产资料，拥有遍布全国的农资经营网络体系。

东凌粮油周二复牌后直接开于涨停价11.70元，并被巨量买盘封住涨停。此前因公司筹划重大资产重组而停牌约五个月。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。