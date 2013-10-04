美国被警告勿在债务上限问题上玩火

* 美国财政部警告若出现违约可能导致经济灾难

* IMF总裁拉加德称美国若违约将冲击全球

* 美联储和欧洲央行官员也表达忧虑

路透华盛顿10月3日 - 美国和国际金融机构高层官员周四纷纷发出警告，称美国若不提高负债上限以避免违约，将给全球市场带来重创。

美国财政部、国际货币基金组织(IMF)和主要央行官员发出的警告都是对美国国会议员的提醒。国会未能就政府拨款议案达成一致，已经导致美国政府部分关门。

美国政府停摆进入第三天，外界越来越担心这对经济造成的影响；美国总统奥巴马则呼吁共和党人“停止这场闹剧”，允许就政府拨款议案直接投票。不过民主党与共和党之间的僵局看起来难以打破。

美国财政部称，若国会不很快上调16.7万亿美元的负债上限，美国可能将陷入自大萧条以来最深重的经济衰退。

美国政府的支出远高于收入，所以若不调高负债上限，其将没有能力支付所有账单，包括退休人员的养老金和债券利息等。

债务违约可能导致企业和家庭的借款成本急剧上升，而股市可能重挫。

“违约将是史无前例的，可能成为灾难性事件，”财政部表示，“负面溢出效应会导致全球动荡。”

分析师表示，最大风险是美国无法偿付债务，从而在华尔街引发恐慌。

财政部曾说，如果国会不提高举债上限，到10月17日就不能再借新债，届时手上将只剩下300亿美元资金，几周内就会耗尽。

“没人确切知道，届时后果有多么严重，”美国财长雅各布·卢对福克斯商业新闻网表示。

国会预算办公室预期，美国可能至少无法偿付10月22日至月底的一些债务。大量债务支付将在10月24-31日出现。

**不堪设想的后果**

美国公债长久以来被视为无风险资产，是全球金融体系的基石。全球范围的资产以美国公债做为其资产价值的一个参考指标。

“至关重要的是必须尽快解决这个问题，”IMF总裁拉加德在一场演说中说。“如果美国未能上调债务上限...可能对美国经济乃至球经济造成非常严重的打击。”

IMF下周在华盛顿举行的半年度会议中，有关美国政治机能停摆的忧虑料将成为主要话题。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在加州说，“有很多不确定性存在，这可能会损及政府带领国家的威信。”

威廉姆斯并警告称，外界对美国经济及美元的信心也有可能因而受损。

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚说，他无法想像美国债务发生违约的情形。

“这个事件给美国经济成长制造风险，如果旷日废时的话风险将很严重...而有鉴于美国经济的重要性，那将会是全球性风险。”他在BFM Business TV说。“我真不敢想像后果会如何。”

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔也表达类似看法，他说美国若违约将是“不堪设想”的。(完)

(编译 徐文焰/张涛/李婷仪 审校 李爽/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。