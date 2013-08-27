美债虽表现低迷 但不要将其扫地出门

路透纽纽8月26日 - 专家说，美国债券市场今年的表现有可能是1981年以来最差，但不要过分抛弃美债。

即使美国经济目前以蜗牛速度爬行，美国联邦储备委员会(美联储/FED)还是表明准备开始收回刺激措施，且最早可能9月就会采取行动。

这种政策转向信号已经撼动全球金融市场，数月内就把利率推升到了两年高位，投资者纷纷逃离美债。据TrimTabs的数据，自从这波抛售开始以来，债券共同基金和上市交易基金(ETF)流出了逾1,000亿美元。

二战时期的口号--“保持冷静，继续前进”，适用于目前的情况。政府公债市场2013年确实表现糟糕。但专家认为，把债券从投资组合中全部清除将是错误的，因为股市可能变得更加波动，而债券--尤其是收益较高的公司债，却仍可能提供不错的收益。

“债券基金年底可能变得损益两平，甚至可能获得一些正回报，”洛杉矶Payden & Rygel的主管James Sarni表示，“有些债券基金已经回升。”Payden & Rygel管理着800亿美元资产。

至于公司债，专家建议持有那些期限较短的债券。投资者将获得高于美国公债的收益，因为这些公司债的票息更高，而且如果债券市场进一步下跌，较短期公司债的风险也低于较长期债券。

专家亦建议买进浮息债券。

应该“避开”的债券是：市政债券与通膨保值债券(TIPS)，因这些债券的平均期限往往较长，如果收益率再度大涨，容易遭受更为严重的损失。

“如果该市场再度修正，其调整过程可能非常剧烈，”波士顿Pioneer Investments USA的投资组合经理Richard Schlanger表示。

如果你愿意承担风险，可以考虑垃圾债或者高收益债券。据巴克莱的数据，今年迄今，这一直是美国债市中表现最好的领域，总体回报达2.41%。相比之下，巴克莱TIPS指数下降了8.38%，市政债券指数下跌了4.91%。

“投资多元化。建立高收益敞口，这很重要，”纽约Allianz Global Investors的投资与客户策略主管Kristina Hooper表示。

由于美联储停止购买公债和抵押支持证券以及最终加息时间仍然不确定，在今年剩余时间内，长期美国债券，尤其是长期美国公债，仍将面临波折。目前美联储每月买进850亿美元公债和抵押支持证券。市场预计2015年初以前不会加息。

较长期美国公债可能创下1996年以来最差的四个月表现，指标10年期公债收益率5月以来上升了逾1.20个百分点。

巴克莱编制的20年后到期或年期更长的公债指数今年迄今下降了13%，可能创下1976年以来最差的年度表现。

**还不能把债券扫地出门**

一些基金经理人表示，尽管迄今表现差劲，但不排除债市第四季度出现反弹。

由于全球经济预计缓慢前行，而且股票市场不可能进一步大涨，所以债券收益率至少应该保持在目前水准。这样的话，公司债、抵押支持证券和其它收益较高的债券，应该能够提供足够的回报，抵消其价格大幅下挫的影响。

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在其8月投资简报中显得信心十足，他写道：“紧跟PIMCO，我们将赢得这场新的战争！”他旗下的PIMCO总回报债券基金可能录得至少10年来的首个年度亏损。葛罗斯管理着全球规模最大的债券基金。

虽然垃圾债保持着温和涨幅，但其它债券5月末以来却一直处于亏损境地。美联储主席5月末表示如果经济进一步改善，可能开始缩减购债规模。

第二季美国经济环比成长年率为1.7%，远低于2.5-3.0%的平均水平，不足以支撑就业与消费支出强劲增长。

“目前的成长势头不够强劲，”Sarni表示。

**前路坎坷**

如果指标美国收益率从现在起到年底下降0.5个百分点，则多数美国债券指数今年将有望有录得年度累计涨幅。

“收益率需要下降到损益平衡水平。只靠票息收入无法弥补价格下跌的影响，”纽约贝莱德的固定收益首席市场策略师Jeff Rosenberg表示。

但分析师与基金经理认为，出现这样结果的可能性似乎极低，除非经济崩溃和/或美联储放弃缩减购债规模的计划。

“债券市场年底前不可能上涨，但我们预计利率也不会大幅上升，”北卡罗来纳州Smith Breeden Associates的投资总监Dan Dektar表示。

在目前水准，债市可以提供一些相对便宜的投资机会，但Dektar告诫，不要贸然跳入债市。

“如果你现在处于低配(债券)状态，可以降低低配程度。如果是超配，超配幅度不能太大，”他说。(完)

(编译 张涛；审校 侯向明/艾茂林)

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