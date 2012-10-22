末日论难成立 中国将可避免日本式泡沫

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
记者 许贵卿; 编译 李婷仪/许娜/梁睿雪
路透东京10月22日电---多年来一直有人警告,称中国可能很快会步上日本经济泡沫破裂的後尘.但是,中国的表现已让这类末日论者的预言落空.未来几年也将继续弥除这些杂音.
乍看之下,中国和日本的经济发展有一些重要相似点.一如30年前的日本,目前中国正面临放手让本币升值的压力,还得设法提振国内消费、提升服务业,以减少对出口和投资的依赖.
中国经济增长已连续七个季度放缓,有些分析师认为2020年之前,经济同比增速更有可能回落至接近5%,而不是过去30年平均接近10%的步伐.有关中国经济或面临日本式停滞的疑虑再度兴起.
不过分析师称,中国不太可能成为日本的翻版.
充足的消费及财富增长空间、缓步升值的人民币,以及楼市调控举措,将有利於中国避免日本的命运.
"我知道事实上,北京的决策者常常关注日本,"Louis Kuijs说,"日本常在他们的讨论内容之列."Kuijs曾任世界银行经济学家,目前任职苏格兰皇家银行.
中国能否成功地避免经济崩跌,取决於它如何将成熟老化的、出口拉动型经济转向更多由服务业及国内消费驱动.世界银行称,这种转型必须在2030年之前发生.
中国还必须以市场带动成长的模式,来取代中央规划型经济.
野村证券首席分析师Tomo Kinoshita说,但如果这种转型遇到艰难的话,最大的风险将是中国为取得经济成长重新仰赖楼市.
这可能导致已然有些过热的楼市更加泡沫化,并最终破灭.日本经济泡沫破裂的主要因素之一,就是高不可攀的房地产价格.
在中国,房地产业占经济活动的比例超过13%,而且驱动着40多个行业,决策者很容易对其形成依赖.
本月在东京举行的国际货币基金年会(IMF)会议中,向来言辞谨慎的中国央行官员也承认这是个政策难题.
央行副行长易纲在一场金融论坛中说,这是个微妙的局面.楼市一方面是关键的成长动力,但另一方面,也应保持其稳定.
**过慢还是过快?**
认为中国经济将避免重蹈日本覆辙的最强有力论据是,中国经济还有很大增长空间.汇丰认为,中国经济自改革开放以来的成长动能还可保持10年.
尽管以平均10%的年增速增长了30年,但中国经济距离泡沫破灭前日本的水平还差好几年.
"如果该国较贫穷且正迎头追赶,那麽这个国家就更容易通过增长来化解问题,"Kuijs称.
根据世界银行经过物价变动调整後的数据,中国去年人均国内生产总值(GDP)为5,445美元,与日本1963年水平接近.
当1990年日本泡沫经济破灭并开始进入"失去的10年"时,日本人均GDP相当於2011年的43,000美元.
"中期而言,中国仍是一个发展中国家,其国内有很多人希望购买更多东西,例如电视和汽车,"日本财务省财务官中尾武彦近期接受路透采访时称,中国经济还不会那麽快就遇到增长瓶颈.
部分人士称,日本最大的错误在於,允许过低利率维持太长时间从而滋生经济泡沫.此外,该国延迟清理坏账又拉长了经济痛楚持续的时间.
日圆也再度遭受各种抨击.西方批评人士称,在日本经济快速增长的情况下,日圆升值速度却太慢.
而中国方面则认为,日本政府的错误在於屈服于海外压力而让日圆过快升值,升值幅度也过大.
日本1985年同美国、英国、西德和法国签署了旨在压低美元并减少美国贸易逆差的广场协议後,日圆名义有效汇率,或贸易加权指数在三年时间里跳升57%.
到日本泡沫经济在1990年开始破灭时,日圆已有所回落,但贸易加权指数仍在五年时间内累计上涨约30%.
中国方面,现今在反对人民币汇率自由化长期计划的呼声中,出口商是声音最为响亮的群体之一,他们担心此计划将削弱其竞争力,并引发日本那样的经济衰退.
事实上,自2005年汇改以来,中国政府已允许人民币名义有效汇率在七年内累计上涨了20%.
中国政府目前表示,人民币汇率接近均衡水平,重申人民币汇率必须保持"基本稳定",改革必须"循序渐进"的立场.
**不明智的决策者**
但在提及日本央行在1985-1989年间五次降息,过度补偿日圆强势时,分析师辩称中国对货币政策的态度也更为谨慎.
中国在经济状况良好时的加息较为激进,而局面不佳时却顶住了大幅降息的压力.
中国2010和2011年经济走出全球金融危机期间五次加息.今年当中国经济活动降温时,当局改变政策方向两次降息.但随後市场呼吁进一步放宽政策,当局却坚持按兵不动.
但中国房价仍高得惊人,部分原因是中国金融市场并不发达,因而对现金充裕的储户来说,购房是为数不多的投资形式之一.
一份国际货币基金组织(IMF)报告显示,在2010年在北京购买一套70平米房子的成本,约相当於一个家庭20年的可支配收入总和,低於香港的24年,但远高於东京的10年和英国的4.5年.而就中国全境来说,购买一套房子平均需要4.5年的家庭收入.
出於对房价过高引发民怨的担忧,北京当局承诺不会放松民众购买第二或第三套房的限制或禁令,以挤出泡沫.
但有些人担心,北京的坚定立场坚持不久,若拖慢经济成长的话更是如此.而全球经济放缓,令这样的决议带来的损失更大.
据日本央行副总裁西村清彦所言,中国已接近"危险区",其房地产泡沫可引发一场金融危机.
西村清彦8月在一份报告中写道,当美国和日本贷款规模和劳动人口数量触顶後,房地产泡沫破裂.中国劳动力数量正在接近峰值.
"但只要他们的路不被一些愚蠢的决策者堵住,就极难说服那些(倾向於)认为'这次会不一样'且相信当前正处在永恒荣景的人,"他这样写道.(完)
--译文审校 丁琦/田建华
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