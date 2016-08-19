里约奥运：渐进尾声时禁药事件频出 举重选手铜牌被取消

路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。

本届奥运开幕前，国际奥委会(IOC)执行了最为广泛的赛前药检计划，同时还重新检测了伦敦和北京两届奥运的数百项样本，旨在根除药物作弊。

尽管在重测中查出98个阳性样本，禁止相关运动员参与里约奥运，而且在竞技前的专项测试中又检出数十名，但还是有好几名选手在赛后被测出作弊。

来自吉尔吉斯斯坦的阿尔特科夫在男子69公斤级比赛中排名第三，其随后的士的宁(strychnine)测试呈阳性。举重奖牌的重新分配将由国际举重联合会和国际奥委会决定。

国际奥委会将在8月5-21日奥运比赛期间进行约6,000项尿液和血液检查，包括对每项竞赛中夺得前五名的选手进行检测。(完)