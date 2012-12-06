国际奥委会尚未收回阿姆斯特朗奥运奖牌

国际奥委会表示，现在还不能取消兰斯·阿姆斯特朗在2000年悉尼奥运会上取得的个人计时赛铜牌，须等国际自盟(UCI)正式对阿姆斯特朗下达裁决通知，并给予其上诉机会之後，IOC才会决定是否取消其奖牌。41岁的阿姆斯特朗因禁药指控，而被UCI剥夺其环法七冠，但他始终否认指控。路透