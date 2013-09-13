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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 13日 星期五 14:58 BJT

阿姆斯特朗归还悉尼奥运奖牌

美国奥委会官员周四称，卷入禁药风波的退役自行车选手兰斯·阿姆斯特朗向美国奥委会归还了他在2000年悉尼奥运会赢得的奖牌。阿姆斯特朗稍早通过Twitter表示2000年悉尼奥运会铜牌已归还美国奥委会，很快会还给位于瑞士的国际奥委会。阿姆斯特朗去年还被剥夺了七届环法大赛冠军。路透

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