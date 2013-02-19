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娱乐体育 | 2013年 2月 19日 星期二 14:53 BJT

中国将调查兴奋剂原料出自中国说法

路透北京2月19日 - 新华社周二报道称，中国将调查有关兴奋剂原料几乎均出自中国的说法，即便对此说法的准确性持严重保留态度。

世界反兴奋剂机构(WADA)总干事豪曼(David Howman)上周在接受路透采访时表示，世界上用于非法制作禁药的原料99%源自中国。

国家体育总局科教司司长蒋志学表示：“我们对此感到很震惊。”

“不知道豪曼总干事这个数字从何而来，有什么依据。我们最近向世界反兴奋剂机构发函，希望对方能告知数据来源和依据。”

蒋志学表示，调查需要获得各有关部门的配合，就像2008年北京奥运会前打击制售兴奋剂活动那样。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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