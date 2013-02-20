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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 14:15 BJT

中国将调查兴奋剂原料出自中国说法

新华社周二报道称，中国将调查有关兴奋剂原料几乎均出自中国的说法，即便对此说法的准确性持严重保留态度。世界反兴奋剂机构(WADA)总干事豪曼(David Howman)上周称，世界上用于非法制作禁药的原料99%源自中国。国家体育总局科教司司长蒋志学表示，已向WADA发函，希望对方能告知数据来源和依据。路透

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