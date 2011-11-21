中国举重奥运冠军廖辉被禁赛 无缘伦敦奥运会

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透北京10月18日电--新华社周五报导，中国举重奥运冠军廖辉因查出兴奋剂问题被禁赛，无缘明年伦敦奥运会。
国际举重联合会官网(www.iwf.net)称，廖辉的禁赛时间一直到2014年9月份，廖辉在2008年北京奥运会男子69公斤级举重项目中夺得金牌。
有关廖辉服用违禁药品的细节没有公布。国际举重联合会对来自7个国家的10名运动员处以禁赛，其中包括廖辉。
中国国家体育总局对路透表示，对廖辉遭禁赛事宜不知情。（完）编译：张敏 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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