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Special Events 25 | 2012年 7月 2日 星期一 14:14 BJT

中国举重奥运冠军廖晖被禁赛 无缘伦敦奥运会

路透北京10月18日电--新华社周五报导，中国举重奥运冠军廖辉因查出兴奋剂问题被禁赛，无缘明年伦敦奥运会。

国际举重联合会官网(www.iwf.net)称，廖辉的禁赛时间一直到2014年9月份，廖辉在2008年北京奥运会男子69公斤级举重项目中夺得金牌。

有关廖辉服用违禁药品的细节没有公布。国际举重联合会对来自7个国家的10名运动员处以禁赛，其中包括廖辉。

中国国家体育总局对路透表示，对廖晖遭禁赛事宜不知情。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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