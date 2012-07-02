中国举重奥运冠军廖晖被禁赛 无缘伦敦奥运会

罗格表示博尔特还不是体育传奇英雄
路透伦敦8月9日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周四表示，史无前例地在男子100米和200米上实现双卫冕的牙买加名将博尔特（Usain Bolt）还谈不上体育传奇英雄。
路透北京10月18日电--新华社周五报导，中国举重奥运冠军廖辉因查出兴奋剂问题被禁赛，无缘明年伦敦奥运会。
国际举重联合会官网(www.iwf.net)称，廖辉的禁赛时间一直到2014年9月份，廖辉在2008年北京奥运会男子69公斤级举重项目中夺得金牌。
有关廖辉服用违禁药品的细节没有公布。国际举重联合会对来自7个国家的10名运动员处以禁赛，其中包括廖辉。
中国国家体育总局对路透表示，对廖晖遭禁赛事宜不知情。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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