中国举重奥运冠军廖晖被禁赛 无缘伦敦奥运会

罗格表示博尔特还不是体育传奇英雄

路透伦敦8月9日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周四表示，史无前例地在男子100米和200米上实现双卫冕的牙买加名将博尔特（Usain Bolt）还谈不上体育传奇英雄。