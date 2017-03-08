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国际财经 | 2017年 3月 8日 星期三 10:13 BJT

知名基金经理人冈德拉克称美联储料采取“老式”加息模式

路透纽约3月7日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，他预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会采取“老式的”连续加息模式，直至被某些情况打破。

冈德拉克管理的资产规模逾1,010亿美元，他表示，美国数据支持美联储最早在3月14-15日的政策会议上加息、以及在今年稍晚进一步加息。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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