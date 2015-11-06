美国金融：知名投资人冈德拉克警告美联储不应在12月升息

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透纽约11月5日 - DoubleLine Capital联合创始人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周四警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不应在12月升息，因为经济和金融形势变得脆弱不堪。
冈德拉克的投资建议通常会被许多投资者采纳。截至第三季末，DoubleLine Capital管理着810亿美元资产。
冈德拉克表示，高盛金融状况指数(Financial Conditions Index)处在2014年和大衰退以来最差水平，表明对美联储而言，市场形势已经收紧。
冈德拉克在内部固定收益(Inside Fixed Income)会议讲话时还指出，历史获利(trailing earning)现在正朝错误的方向发展；美元似乎“也开始推波助澜”。
美联储不应升息最重要的一个理由在于，债市定价的隐含通胀率。冈德拉克称，未来两年隐含通胀率“接近于零”。
冈德拉克称，“垃圾债吹着号角喊道：不要升息”，并表示低门槛债券发行过多， 是信贷市场面临风险的另一个迹象。他指出，应该逢高抛售垃圾债券。
他还表示，如果油价守在50美元之下，投资级债券将出现评级下调的情况。
冈德拉克称，随着新兴市场贷款成本增加，新兴市场可能会带领发达市场走低。他指出，拉美货币已经大跌，中东货币也已走低；因此，新兴市场要求更高的收益率溢价“也就不足为奇”。
他还表示，考虑到人口众多，投资者应该购买印度股票，并持有25年。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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