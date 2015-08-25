美国股市：知名投资人冈德拉克警告，股市将迎来又一轮卖压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约8月24日 - DoubleLine Capital联合创始人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周一警告称，美国股市面临又一轮沉重抛压。他的投资建议通常会被许多投资者采纳。
“美国股市目前处于不明朗的格局，”冈德拉克接受路透电话采访时称，“不可能三天就修正到位。”
他表示，人民币贬值“是一个惊叹号，证实了全球经济增长低于平均水平。”
冈德拉克负责DoubleLine Capital的运作，截止6月30日，该公司管理着760亿美元的资产。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”