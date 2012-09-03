《阳歌专栏》新东方股价回升 投资者对卖空机构失去耐心

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**凡客诚品削减物流业务**

媒体报导，凡客诚品大幅削减旗下快递业务，看似不顾一切地节约开支，反映电子商务行业遭遇的困境。老实说，我非常支持这种动作，电商企业就不该作快递的事，这些应该交给更专业的联合包裹(UPS)(UPS.N)和中国邮政来做。中国邮政准备A股上市，为扩张融资。

了解中国电商行业的人都知道，快递行业其实也严重过热，几千家大大小小的公司互相竞争。快递业的混乱状况引发很多大型电商企业组建自己的快递服务，从而确保运输的质量。现在看来凡客诚品决定改变这种策略。根据最新的媒体报导，凡客诚品旗下快递公司如风达将原先覆盖的26个城市减为6个，北京、上海和广州等主要城市的业务将保留，同时裁员50%至2,000人左右。

几周前，京东商城、苏宁(002024.SZ)和当当网DANG.N刚刚进行了一系列激烈的价格战，引起了广泛关注。价格战涉及的商品主要是电子产品，因此没有波及到凡客诚品。

不过和大多数迅速消耗有限现金的电商企业一样，凡客诚品也面临很大的削减支出的压力，因为有迹象显示目前的资金用尽後投资者不会提供新的资金。去年晚些时候，凡客诚品裁员约5%，并称这是经常性的业务调整。今年4月就曾传出如风达可能裁员的消息，凡客诚品将此举也称作调整。

和很多缺钱的中国电商企业一样，凡客诚品也一直希望融到新的资金，试图赴美上市的时间已经一年多了。不过去年开始的一系列会计丑闻导致中国企业面临信任危机，去年秋天开始几乎没有新的上市。

投资者对於凡客诚品这类亏钱的企业缺乏兴趣，这意味着凡客诚品最早也要等到明年才能上市。我预计凡客诚品和其他亏钱的同业继续采取大规模的削减支出的举措，很多企业面临存亡选择，期待竞争缓和以及金融市场投资者信心回暖。

一句话：凡客诚品大幅削减快递业务，反映电子商务企业削减支出、保有现金，期待行业竞争缓和以及金融市场回暖。

**新东方股价回升 投资者对卖空机构失去耐心**

围绕新东方(EDU.N)的会计丑闻继续发酵。该公司在披露被美国证券监管机构调查後股价大跌，一家美国律师事务所宣布对其发起集体诉讼。

但可能还算积极的一面是，在新东方最初披露消息後，投资者似乎基本上没有理会一家卖空机构的说辞。

这意味着，在目睹海外上市中国企业股票在逾一年的时间里不断遭卖空狙击後，投资者可能终於对此类攻击和卖空机构所称的会计违规心生怀疑。

对於重挫海外上市中国企业股票逾一年的信任危机，我不敢说已经正式结束。但是我确实认为，投资者对於新东方此次事件的反应，说明投资者正逐渐对该领域恢复信心。这也意味着，在年底前，可能终於能看到有新的IPO活动。

我们先来看一下关於此次事件的消息，以及新东方所遭受的新指控。集体诉讼指控新东方在7月披露因未及时披露相关信息正遭受美国证监会调查时，导致股价大跌34%。

之後的一天，卖空机构“浑水”（Muddy Waters）发布报告，预计新东方将很快重新发表声明且审计师会辞任，导致新东方股价再次下跌35%。上述集体诉讼也对这部分股价下跌寻求赔偿。

新东方在事件中基本上保持沉默，仅在最初的声明中称，该公司认为SEC的调查可能与北京子公司的会计处理有关。

快速看一下新东方股价可以发现，在该公司最初披露遭调查消息後，股价跌至14.62美元，在“浑水”报告出炉後又跌至9.50美元。不过在“浑水”报告发布後的一个半月内，新东方股价收复了报告发布後的大部分损失，周五收盘於13.90美元。

可能投资者对报告产生怀疑是因为“浑水”所预计的重发声明仍未发生，且该公司审计师也并未辞任。

总之，这一事件似乎显示，投资者对持有投机心态的卖空机构日渐失去耐心，这些卖空机构正快速失去仅有的少许信誉。

事实上，继去年“浑水”狙击户外广告商分众传媒FMCN.O失败之後，该机构的信誉就已承压。而另一家卖空机构Citron，在狙击安全软件商奇虎360QIHU.N屡战屡败之後，也失去了信誉。

投资者对卖空机构失去耐心，可能是海外上市中国企业的一大利好，因为这可能反映出投资者对它们的信心回归，而信心正是它们受重挫的股价能够回升的关键因素。

一句话：新东方股价的回升，可能反映出投资者对在美上市中国企业的信心回归，从而可能助推IPO市场在年底前反弹。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：王凤昌/程芳

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