《阳歌专栏》阿里巴巴及两大公司股东股价下滑 阿里股价开始修正

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴及两大公司股东股价下滑 阿里股价开始修正**

阿里巴巴(BABA.N)的热潮终于到达顶峰，这家电子商务巨头和两大公司股东的股价在IPO之后终于获得亟需的休整。阿里巴巴在IPO后成为中国市值最高的互联网企业。阿里巴巴不出意外的宣布其承销商可行使超额配售权，这也使其IPO成为史上最大IPO。但目前隐现的问题就是上市第二天的抛售是短期行为还是亟需修正的开始。经常看我博客的读者应该知道，我的预测是阿里巴巴的股价料将在未来1、2个月呈现震荡走势，然后在明年稳步下滑到接近IPO价格的水平。

很少有人关注新股第二天的交易表现，但这种关注在阿里巴巴这里似乎是必要的，因为阿里巴巴上市当天的股价涨幅为38%。此外，我们也要关注下阿里巴巴的两大公司股东的表现。

让我们先从阿里巴巴股价开始说起。阿里上市第二日的股价下滑4.3%，周一在纽约尾盘收于89.89美元。这个表现实际上很不错，因为这个价格比阿里每股68美元的IPO定价还要高32%。随着其股价在第二天回落，阿里巴巴还宣布，其IPO承销商已经行使了超额配售权，以68美元的定价额外购买4,800万股股票。

这就意味着阿里在218亿美元之外又募集了33亿美元，使其IPO规模总量达到了251亿美元。行使超额配售权足以让阿里巴巴成为史上最大IPO，其IPO规模已超越先前中国农业银行<601288. SS>在在2010年创下的全球221亿美元记录。

接下来我们再看看两大股东--日本软银(9984.T)和雅虎(YHOO.O)在阿里上市后的表现。软银持有阿里约三分之一的股份。这两家企业的股票在去年大幅增长，因市场人气对阿里巴巴上市看好。软银股价周一在日本股市下滑6.1%。

雅虎股价在上周五阿里上市当天下滑2.8%，周一股价又下滑5.6%，意味着该公司股价自阿里上市以来流失了大约8%的价值。或许更为具有启发性的地方在于，雅虎持有的阿里股价目前价值340亿美元，而雅虎自身的全部市值才380亿美元。这就说明雅虎在不持有阿里股票的情况下，其市值仅有40亿美元。这个数字似乎有点低，且说明投资者预计阿里巴巴的股价会在现有水平上略降一点。

所有这些都让我们回到最开始的问题，即阿里巴巴的股价明年会怎样。阿里巴巴现在如日中天，但相较亚马逊(AMZN.O)、eBay(EBAY.O)等更为多元化的全球竞争对手而言，其几乎所有业务都倚重中国的局面可能很快就会变成一种负担。我们还必须观察阿里的利润和营收是否会像过去几年一样以同样快速的步伐增长。最后，阿里目前的市值看似不具可持续性，很可能会在明年下滑至1,500-1,700亿美元这个区间。

一句话：阿里巴巴上市次日的股份抛售以及两大股东股价的下滑暗示，该公司股价短期内会震荡，更为长远的修正会让其股价缩水20%-25%。

**优酷土豆或成为被收购目标？**

报导称，优酷土豆YOKU.N上市四年来累计亏损17.7亿元，平均每个季度亏损约2,000万美元。优酷土豆2010年12月上市以来，中国在线视频行业发生了很大变化，包括近期监管部门收紧互联网电视监管政策，多家视频网站纷纷停止提供电视客户端服务。

我不知道其他投资者怎么想，我是对优酷土豆失去耐心了。亏损有所好转后，现在似乎又开始严重了，因为监管政策迅速发生变化。该公司股价因此承压，未来一两年改善的前景也不太好。未来一年可能出现一个买家收购优酷土豆，刚刚上市的阿里巴巴(BABA.N)可能性最大。

过去一年里，中国在线视频行业并购活动活跃，大多数亏损的企业都被收购，优酷土豆目前是中国唯一的大型独立视频企业。排名第二的爱奇艺被百度(BIDU.O)收购，排名第三的为搜狐(SOHU.O)所有。其他大型企业也被腾讯(0700.HK)和苏宁(002024.SZ)等拥有或控股。

报导称，优酷土豆的大幅亏损很大程度上源于两年前优酷与土豆的合并。很多观察人士认为优酷并购土豆支付金额过高，我曾预计合并后会出现很多问题，因为两家公司的管理风格差别很大。报导称土豆在合并后一直亏损。

广电总局近期的一系列举措对优酷土豆、爱奇艺和乐视(300104.SZ)等企业构成冲击。广电总局出手的原因几乎肯定是视频网站推出新的电视和机顶盒产品，对传统的电视台构成冲击。最新的举措是要求所有视频网站电视APP下架。

优酷土豆2010年上市后股价一直大幅波动，一度曾较12.50美元的IPO价格大涨超过五倍，但近期大幅下挫，目前在18美元附近，仍比IPO价格高50%，但与之前的高点相距甚远。该公司拥有约16亿美元现金，仍很充裕。但亏损再次扩大，监管不确定性对其长期独立生存的能力构成很大影响。

中国互联网企业的创始人通常都很自负，这往往不利于并购，但优酷土豆是个例外，其CEO古永锵是个实用主义者，基本上更注重商业利益而非个人情感。阿里巴巴及相关的云锋基金今年早些时候已经收购了优酷土豆近20%的股权。鉴于该领域出现的各种变化，未来一年古永锵将其公司全部出售给阿里巴巴不会令我感到意外，阿里巴巴上周成功上市后现金非常充裕。

一句话：监管环境迅速变化导致优酷土豆前景不确定，或成为被收购标的，阿里巴巴最可能成为买家。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/程芳

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