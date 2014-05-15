《阳歌专栏》携程考虑并购团购网站

**携程考虑并购团购网站**

携程(CTRP.O)总体上被认为是管理良好、非常专注的一家互联网企业，因此携程准备并购两家中国大型团购网站的消息让人有些担忧。截至3月，携程拥有接近20亿美元的巨额现金，似乎急于花钱。一些旅游行业的可并购标的企业已经拒绝被携程并购，这可能是携程选择其他行业并购标的的原因。

报道称，携程正在洽购美团网和大众点评。报道指出，携程可能成为小股东，投资意在对打造酒店团购业务进行补充。携程已经与大众点评进行市场营销合作，推广携程网上被预订酒店附近的饭店。

尽管有传言称携程将在途牛(TOUR.O)上市前入股途牛，但携程的努力显然以失败告终。上个月，携程投资2亿美元购买了同程网30%股份。该笔投资的资金可能至少一部分来源于新的债务，携程拥有的现金仍高于15亿美元。

今年早些时候，有传言称携程可能与去哪儿网QUNR.O合并，但谈判随后因控制权问题而遇阻。可能耗资10亿美元甚至更多的并购现在看起来不会发生。

携程是中国第一家在线旅游网站，也是规模最大的一家，市值70亿美元，是去哪儿网的两倍还多。携程凭借专注于提供旅游产品和服务成为行业龙头，不像其他很多互联网企业那样涉足不熟悉的领域。

但携程非常独立的经理人们也难以找到好的战略合作伙伴，包括并购标的。日本电子商务网站乐天市场(4755.T)入股携程后，双方未能找到协同性；携程与去哪儿网合并谈判的失败也说明了携程无法与其他合作伙伴密切合作。

美团网与大众点评都和携程有一些协同性，因为餐饮和酒店都是团购的重要业务领域。这两家并购标的暗示了携程的孤注一掷。今年早些时候，腾讯(0700.HK)已经购买大众点评20%的股份；近期有报道称，美团网融资1亿美元，看起来坚决要保持独立。

携程入股大众点评的可能性更小，因为这将迫使携程与腾讯共同控制大众点评，这种三角关系很奇怪。入股美团网的可能性大一些，但似乎也是危险的多元化之举。或许携程应该缩减并购规模，使用部分现金打造自身的新业务。

一句话：携程洽购团购网站似乎是令人担忧的多元化之举，也暗示了该公司孤注一掷地寻求并购标的。

**中信集团借壳上市受重量级投资者热捧**

对于众多纷纷排队海外上市的中国企业，投资者可能是冷眼以对，但有一家企业却没有这样的苦恼，那便是闯劲十足的中国老字号金融服务企业--中信集团。讽刺的是，该集团虽然寻求赴香港上市，但并没有进行正式IPO，而是借壳旗下的中信泰富(0267.HK)上市。最新报道称，一些重量级的国内外投资者排队购买该集团借壳上市发行的新股，表明对于寻求投资中国金融服务行业的投资者而言，该集团是可选择的对象之一。

鉴于中国经济放缓，导致国内银行及券商面临的压力日益加大，中信泰富可能会变得更具吸引力。银行已经在为大规模的坏账危机做准备，而且还在近期宣布计划大规模发行新股来加强资本基础。与此同时，由于国内股市低迷不振，加上没有很快就改善的迹象，券商的日子也很不好过。

面对这样的大背景，众多重量级投资者竞相认购中信泰富的新股，也就不足为奇了。这些境外投资者包括友邦保险(1299.HK)、淡马锡、瑞穗银行等，他们已认购了总计价值51亿美元的新股。除此之外，也有一些重量级的国内投资者认购中信泰富新股，当中领衔的是全国社保基金，斥资22亿美元认购。中信集团最早是在4月宣布借壳上市计划的，此举会令该集团众多不同的资产归入一家名为“中信股份有限公司”的公司。自打最初传出相关消息以来，市场对这一新的投资机会相当兴奋，中信泰富股价已经反弹近30%。

中信股份有限公司旗下将有许多不同业务的资产，包括中信证券(6030.HK)(600030.SS)、中信银行(0988.HK)(601988.SS)等、但最吸引人的将是核心业务的金融服务资产，该资产与中国众多国有银行及券商相比更加以商业化为导向。中信资本也有可能归入新公司旗下。

崛起的中信泰富与中国的传统银行形成鲜明对比。中国在2009-2010年推出大规模经济刺激措施期间，这些银行在政府的指示下大肆放贷，从而背负上如山般的坏账。农行和中行近期相继宣布计划发行优先股融资，其中农行计划融资规模为130亿美元，中行计划融资160亿美元。

所有这些融资中，传统的银行目前看起来并不像是魅力十足的投资选择。券商同样也不太让人兴奋，国内股市低迷不振让他们很受伤。我个人喜欢像复星国际(0656.HK)和信达资产(1359.HK)这样的金融服务投资选择，这些公司更多地以商业因素为导向。中信股份有限公司也属于此类公司，因此对于寻求涉足中国金融服务市场的大型机构和散户投资者而言是不错的选择。

一句话：中信集团借壳中信泰富在香港上市受到重量级投资者热捧，再次证实对于寻求涉足中国金融服务市场的投资者而言，该集团是很不错的投资选择。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛

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