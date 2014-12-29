《阳歌专栏》大众点评获得新一轮融资

**大众点评获得新一轮融资**

一句话：大众点评新一轮大规模融资很可能是赴美上市前最后一轮融资，该公司可能明年上半年就上市，融资不超过8亿美元。

报导称，大众点评获得新一轮融资，规模在8亿美元左右。一周前，有报导称美团网接近完成7亿美元的融资，这是今年中国互联网行业规模很大的一笔民间投资。上一次一个行业集中融资发生在近四年前，团购网站当时获得大量资金。

过去四年里发生了很多变化，很多团购网站经过疯狂的“烧钱”后没赚到过钱，只能关门大吉。美团网和大众点评是两家幸存企业，这也是投资者终于有信心对这两家企业进行大规模投资的原因。这种大规模的晚期投资往往暗示未来12个月会上市。

报导指出，大众点评获得的融资将用于加速餐馆团购、餐厅预定、酒店、电影等业务扩张。报导没有提供更多细节，我在上周美团网进行融资的时候曾预计两家公司的估值都在50-100亿美元。

今年早些时候，腾讯(0700.HK)出资4亿美元获得20%的大众点评股份。报导称，11月大众点评团购交易额突破20亿元，12月团购交易额单日突破1亿元。大众点评的新业务“在线预订”也增长迅速。

美团网和大众点评都有盈利能力，是中国团购网站的龙头。两家公司似乎都不再需要民间融资，因为他们是互联网服务提供商，不需要投资大笔资金用于产品研发和生产。

报导指出，大众点评下一步将上市，时间不明。大众点评的创始人曾表示，公司不急于上市，上周有关美团网的报导也暗示美团网不急于上市。但两家公司都必须考虑上市的问题，明年几乎肯定都会考虑上市。

目前中国互联网企业上市面临的正面人气将有助于融资规模和估值最大化。今年中国互联网企业赴纽约上市融资接近300亿美元，创造了规模记录，如果目前的正面人气窗口关闭，下一个窗口开启可能要再过两三年。大众点评和美团网如果不考虑明年上半年上市将是愚蠢的，我预计大众点评可能率先上市，融资规模在5-8亿美元。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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