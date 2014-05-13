《阳歌专栏》Facebook考虑设驻京办

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**Facebook考虑设驻京办**
美国社交网络巨擘FacebookFB.N窥视中国市场多年，高管也多次来华访问，眼下又曝出计划在北京设立销售办事处的消息，希望借此试水庞大的中国市场。由此引出的更大问题是，Facebook是否在打算很快提供基于中国市场的服务，而这也是其长期战略的一部分。答案是Facebook几乎毫无疑问会利用计划中的驻京办开展工作，力争推出正式的中国网站，而这可能需要至少一年时间才能见分晓。
Facebook一直表示希望在中国开展服务，创立者扎克伯格曾数次来华探寻商机。去年9月，Facebook的运营长SherylSandberg也到访中国，并会见了中国互联网监管部门的领导。根据Facebook的说法，Sandberg表达了Facebook在帮助中国企业向海外客户输出商品和服务方面发挥的重要作用。
媒体报道称，Facebook眼下正式采取行动在北京设立销售办事处。这个驻京办也许会在一年内成立，Facebook也将由此首次在中国拥有正式雇员。中国内地用户自从2009年开始无法正常访问Facebook网站，不过该公司宣称仍有数十万用户通过其他方式登陆网站。
Facebook并未直接确认希望在京设办事处，但表示“可以考虑未来在中国设立一个销售办事处”，暗示正在朝这个方向努力。Facebook通过在香港的销售办事处向中国客户销售广告服务，但是鉴于中国广告业务的快速增长，正在考虑在内地设立办公室。
这种扩张对Facebook来说并非不同寻常，类似于搜索巨擘谷歌(GOOG.O)面对的情况。由于与北京当局在互联网审查政策方面存在分歧，谷歌高调退出中国内地。但是，谷歌继续在中国保有较大规模的运营，包括有团队处理当地市场的广告销售。
有所不同的是，谷歌表示受到中国严格的审查制度的限制，该公司无法在中国内地提供内容搜索服务。就这些审查规则而言，Facebook也承认在中国运营网站的复杂性。但是，Facebook多次重申自己的目标是成为全球最大的社交网络企业，而中国作为全球最大的互联网市场，是Facebook发展战略中的重要一环。
未来一年，我们该对Facebook在华有何期待呢？去年秋季Sandberg访华意味着该公司几乎确定将奋力向前，推进开设销售办事处的计划。我预计，未来两三个月可能会看到Facebook驻京办正式低调开门迎客。真正的网站服务则需要再等一段时间，几乎可以肯定Facebook将与中国当地的一家合作伙伴建立合资公司，以此开展服务。预计最快也许就在明年年中，可能巧借Facebook最近收购的WhatsApp移动即时通讯平台，作为进入中国内地市场的载体。
一句话：Facebook很可能在未来两三个月设立驻京销售办事处，作为在中国内地的首家正式办事机构，而到2015年中期可能在内地通过合资公司形式开始提供社交网络服务。
**如家业绩凸显酒店业疲软**
如家酒店集团HMIN.O公布的最新业绩显示，中国酒店业继续疲软，因受到中国经济放缓和客房数量过剩的双重冲击。上个月，华住酒店集团公布了类似的初步业绩，暗示酒店行业在今年余下时间里将面临压力，2015年上半年看起来也不妙。
如家公布的最新季度业绩显示，该公司在2013年底回归盈利，股价在盘后交易中一度大涨，但随后迅速回落。年初至今，如家和华住的股价都跌去三分之一左右，最新业绩表明反弹尚需时日。
如家今年一季度实现赢利，净利为1,200万美元，上年同期为亏损300万美元。但每间可销售房收入从上年同期的131元下滑3%至127元。去年四季度，每间可销售房收入下滑0.7%。
华住上个月公布的一季度初步业绩显示，每间可销售房收入从上年同期的149元下滑约2%至146元.两家公司都通过增加客房数量来抵消每间可销售房收入的下滑，这导致客房数量过剩的情况更加严重。
大量增加客房数量的不只这两家。今年早些时候，美国酒店巨头凯悦集团(H.N)宣布，旗下在华酒店品牌将增加两个，这意味着该公司九个品牌中的六个都进入了中国。该公司还计划未来几年在华新开20多家酒店，比目前该公司在华酒店的数量大约增加一倍。
如家称，一季度增开69家新店，另外448家还在开发中，如果全部完成，酒店数量将增加近四分之一。随着中国房地产市场出现疲软迹象，以及经济放缓导致消费者削减支出，这些酒店全部完成的可能性似乎不大。
酒店行业未来两年的前景看起来不太光明。该行业在全球范围内都属于周期性行业，中国酒店业在多年的高速增长后似乎将迎来首次大规模下滑。下滑可能至少持续一年，也可能更长。各家公司的股价前景不佳，整合可能加速，催生出一两家巨头。这可能给等待下一个上升周期的酒店业带来些许刺激。
一句话：如家最新的业绩显示，因客房数量过剩，酒店业的下滑正在加速，且可能持续12-18个月。（完）
编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛
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