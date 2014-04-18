《阳歌专栏》中国民企大鳄涉足私募股权基金业

**优酷土豆与华为联手推出智能机顶盒**

视频网站优酷土豆YOKU.N和电信设备生产商华为联手推出智能机顶盒，这似乎是不可避免的，因为优酷土豆和华为所在行业的竞争对手大都推出了类似产品。双方的合作看起来潜力不错，是两大龙头企业的强强联合，不过由于进入时间晚可能处于一些劣势。

报道称，该产品名为悦盒，将于4月21日面市。该产品的牌照商是中国国际广播电视网络台（CIBN）。CIBN的介入可能是因为其政府背景，越来越多的迹象显示智能电视产品在中国可能受到和传统电视台一样的监管。

该产品的内容主要由优酷土豆提供，包括7,000集正版授权的电视剧、电影和自制内容。优酷目前的会员将是悦盒的主要目标之一，他们将在电视端继续享受站内会员特权；优酷会员每月缴纳20元费用。

去年夏天，媒体报道优酷土豆成立互联网电视部门，独立于视频分享业务，暗示优酷土豆将向这个方向前进。这对处于亏损状态的优酷土豆来说很重要，因为这意味着更多的用户可以更好地接触到他们的产品，很多用户习惯看电视而不是电脑。

不过优酷土豆的动作比较慢。百度(BIDU.O)旗下的爱奇艺去年与电视厂商TCL(1070.HK)(000100.SZ)联手推出互联网电视产品，阿里巴巴与电商厂商创维(0751.HK)进行了合作。乐视网(300104.SZ)、小米和联想(0992.HK)等企业也都进入了互联网电视领域。

在这样一个竞争激烈的领域内，优酷土豆必须努力做出差异化，找到自己的用户。优酷土豆与华为联手似乎有不错的成功机会，两家企业都是各自行业的龙头，产品开发都做得很好。此外，优酷土豆的内容资源非常丰富，现有网站用户也很多。还需要看实际的产品和定价才能作出更多评论，不过我觉得成功的概率大于50%，“悦盒”今年的销量可能超过10万台。

一句话：优酷土豆与华为联手推出智能机顶盒，行业龙头强强联手，成功的机会很大。

**中国民企大鳄涉足私募股权基金业**

参与者数量众多且高度分散中国私募股权基金行业可能很快迎来民营大鳄，有消息称来自北京和上海的多位民企大佬已经组建了一家新的私募股权公司。该公司将拥有500亿元人民币（合80亿美元）资本，这对中国高速增长的私募股权基金行业是个重量级的新加入者。

中国市场可供私募股权基金投资的资金泛滥，其中很多来自得益于过去十年中国经济高速增长的富豪。但是，直至最近，中国仍缺乏能够满足这些富豪投资所需的实力雄厚、富有经验的私募股权基金公司。该行业仍高度分散，充斥着缺乏监管的小公司，后者经常充当富有投资者和投资项目的中间人。

过去两三年来，这种情况发生了一些变化。一批更加富有经验的专业管理人士加盟的私募股权基金公司崛起，包括复星国际(0656.HK)、中信资本、海航集团和弘毅投资。眼下，由一些拥有广泛人脉的重量级企业家新创立的一家投资公司即将加入中国私募股权基金行业。

巨人集团GA.N创始人史玉柱发布的一条微博称，一个国字头民营公司已经创立，他个人投资10亿元人民币，占有2%的股份。这意味着这家公司的总投资将达到500亿元左右。

他的微博上曝光了一张公司创立者的照片，除了史玉柱外，还有泛海集团董事长卢志强、中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)董事长董文标、亿达集团董事长孙荫环、民生银行副行长赵品璋。但除了说明新公司总部可能设在上海之外，并无更多细节。

这家新公司可能吸引来自北京、上海乃至全球的大规模资金和商业人脉关系，使其很快成为享誉中国、甚至全球的重量级公司。亿万富豪郭广昌掌持的复星国际的总部也在上海。

过去一年里，复星国际击败多家重要私募股权公司，收购了葡萄牙最大的保险公司和法国度假村运营公司ClubMed股权。几个月前的消息称，复星国际据悉还进入了收购美国金融出版公司福布斯传媒（Forbes Media）的竞标者名单。

这家新创立的私募股权公司未来前景如何，还要看其初期的几个投资项目结果。该公司中文名为中国民营企业投资公司，其英文名大致为China PrivateInvestment。基于该公司的巨额资本、强劲的政府关系和企业家背景，我预计该公司将很快成为一家重量级公司，也许在投入运营的第一年将签署两三宗规模在5-10亿美元的项目。

一句话：在上海新创立的私募股权公司中民投，凭借强劲的人脉和创立者背景，可能很快成为业界重量级企业。（完）

编译：李富强/王凤昌 发稿：王燕焜/王琛

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