《阳歌专栏》中美光伏贸易战进入第二季

**中美光伏贸易战进入第二季**

中国对美国产多晶硅征收反倾销税和反补贴税后没几天，美国就宣布对中国生产的多晶硅光伏产品发起反倾销和反补贴调查。该贸易纠纷表面看来令人担忧，但是我觉得对抗性没那么强，可能中美双方都意识到光伏行业对世界能源安全太重要了，不应受到更多贸易战的威胁。

中美双方的光伏贸易纠纷从大概两年前开始，美国指责中国向国内光伏产品生产商提供不公平支持，随后决定向中国生产的光伏产品征收反倾销税和反补贴税。中国采取了报复行动，对美国生产的多晶硅光伏产品发起双反调查。而光伏行业当时正在经历大规模下滑，最近情况刚有所缓解。

在这样的背景下，中国本周宣布对美国产多晶硅征收反倾销税和反补贴税，其中反倾销税税率高达53-57%，很多美国多晶硅企业无疑会被迫退出中国市场。这样的结果基本在意料之中。

同时，美国宣布对中国生产的多晶硅光伏产品展开新的调查，试图弥补之前征收反倾销税和反补贴税后的漏洞。如果中国企业出口到美国的光伏组件所用光伏电池购自其他国家，则不在反倾销税和反补贴税征收范围内。德国光伏企业SolarWorld的美国分公司本月早些时候称，正在请求美国政府弥补该漏洞；美国商务部和国际贸易委员会现在表示，正在开展新的调查。

美国国际贸易委员会将于2月14日宣布调查结果。如果认定中国企业获得不公平政府支持，美国商务部可能于今年3月和6月作出初裁决定。新一轮反倾销税和反补贴税将对大陆和台湾企业构成冲击，台湾企业已经成为大陆企业规避美国反倾销税和反补贴税的主要光伏电池供应渠道之一。

那我为什么对这一轮双反调查持谨慎乐观态度呢？因为我认为美国商务部和国际贸易委员会去年作出裁决时知道这个漏洞的存在，因此他们当时肯定觉得来自台湾等地的光伏产品并未获得中国政府的不公平支持。

此外，我还认为美国可能厌倦了与中国打贸易战，特别是双方都认识到太阳能对未来能源安全的重要性。中国近期采取大规模动作支持光伏行业，美国这些年来也在试图推动光伏发电。贸易纠纷对双方都没有益处，也会影响西方光伏电池生产商在中国赢得大订单。因此，我谨慎地预期美国国际贸易委员会下个月将宣布对中国企业有利的调查结果，发出美国希望低调地结束光伏贸易纠纷的信号。

一句话：美国对中国生产的光伏组件产品进行双反调查，宣布有利于中国企业的调查结果将有助于结束中美双方的贸易纠纷、促进该行业的发展。

**SEC与四大会计公司玩起边缘政策游戏**

美国证券交易委员会（SEC）决定要求四大会计公司中国分支审计在美上市公司的业务暂停六个月。SEC此举旨在以迫使后者交出在美上市中国企业疑似财务欺诈的记录。这样的消息让我略感意外，也让投资者感到吃惊，许多在美上市的中国概念股因此遭到抛售。如果SEC的决定付诸实施，在美上市的中国企业可能突然就失去审计公司。

几乎所有在美上市的重要中国企业都依赖四大会计公司的中国分支提供审计业务。四大会计公司包括毕马威会计师事务所、德勤、普华永道及安永会计师事务所。我个人认为这四大会计公司拒绝提供相关记录，应当受到一些惩罚，但我也觉得SEC的做法有些极端。此类举动会对许多在美上市的中国企业带来很大麻烦，让他们成为无辜的受害者。

投资者显然担心SEC与四大会计公司之间的冲突升级，从而纷纷抛售手中持股。SEC宣布上述决定后，百度(BIDU.O)和新浪(SINA.O)的股价下跌6%左右，网易(NTES.O)和携程股价的跌幅亦超过4%。

这种危险的边缘政策游戏始于2011年，当时在美上市的许多中国概念股因公司的会计记录中被发现存在违规行为而崩盘。SEC随后启动调查，要求德勤提交如今已违约的东南融通的审计记录便是其中高调的调查之一。德勤拒绝了这一要求，理由是中国法律规定不得交出此类记录。我当时曾说，德勤可能以中国法律为借口，不愿交出可能显示其在东南融通审计中存在疏忽的记录。

为了继续调查下去，SEC去年与中国证券监管机构签署信息共享协议。但协议并没有帮助该委员会拿到想要的文件，从而导致该委员会采取最新举动。

SEC称处罚为期六个月，四大会计公司中国分支在此期间不得为任何在美上市公司提供审计业务。四大会计公司联合声明要上诉，并称在上诉过程中他们可以继续为中国客户提供审计业务。对于中国企业而言，如果他们觉得SEC的决定最终会实施，那么四大会计公司的上诉至少让他们有时间寻找新的会计公司负责审计业务。

四大会计公司认为，这是中美政府需要解决的问题，因为他们担心将相关记录交给SEC会违反中国的保密法律。我觉得，这样的解释只是借口，以避免交出可能将财务欺诈或疏忽归罪于自身的记录。目前的发展表明，SEC在此事上不会善罢甘休，预计他们最终会拿到想要的记录，而他们的举动可能会为在美上市的中国企业带来一些很大的影响。

一句话：SEC的最新举动表明，该委员在从四大会计公司中国分支获得相关记录一事上不会善罢甘休，这可能会对在美上市的中国企业带来很大的影响。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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