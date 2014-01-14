《阳歌专栏》2014中国企业海外并购强力开局

中国万向集团董事长鲁冠球2004年2月21日在浙江杭州附近萧山的公司总部接受路透采访的资料图片。 REUTERS/Claro Cortes IV CC/FA

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**豌豆荚获1.2亿美元融资**

应用商店突然成了中国在线领域的香饽饽，有消息称应用商店运营商豌豆荚刚刚从软银牵头的财团融资1.2亿美元。这距百度(BIDU.O)以逾10亿美元（实际为19亿美元）收购91无线仅仅时隔半年，不禁令我想知道豌豆荚是否很快就会成为中国大型互联网公司的目标。对于阿里巴巴、腾讯(0700.HK)等互联网大鳄而言，此类收购无疑意义重大。百度、阿里巴巴和腾讯目前都在大举投入，以发展自己的移动互联网业务。

根据最新报道，这是豌豆荚自2009年成立以来进行的第三轮大型融资。除了软银，投资财团背后的其它成员还包括DCM和创新工场（InnovationWorks）。创新工场是互联网孵化器，由前谷歌(GOOG.O)中国区总裁李开复于2009年创办。报道称，豌豆荚目前拥有3亿用户和100万个应用，是创新工场的首批投资对象之一。

最新报道没有披露关于这项投资的其它条款。但之前有报道暗示，软银准备斥资1亿美元收购豌豆荚20%股权，这就意味着豌豆荚的估值为5亿美元。豌豆荚业务经营以互联网为平台，不需要资金密集型制造业公司所需的资金，运营成本相对较低，因此对于这样的公司，最新融资规模相对较大。依我之见，这表明投资者的目标是上市或出售豌豆荚，以便在今年回收部分投资。

去年7月，百度斥资逾10亿美元收购网龙(0777.HK)所持91无线的57%股权，成为该公司去年进行的最大并购案。百度去年还在视频分享和团购领域进行并购，旗下在线旅游网站--去哪儿也成功在纽约上市。

以上种种表明在线应用商店已经变得炙手可热，那么接下来的问题是未来一年等待豌豆荚的将会是什么呢？正如我在上文所言，我怀疑该公司会上市或被出售。不论是被出售还是上市，该公司估值都可能超过10亿美元，与91无线的估值大致相同。

至于哪种选择更有可能，我认为豌豆荚的创始人和高管们倾向于借近期市场热捧互联网新股之际上市。去年最后两个月，共有四家中国互联网企业在纽约上市，这些公司的股价目前均高于首发价，其中58同城和500彩票网的股价已较首发价上涨一倍有余。

不过，由于上述投资由软银牵头，意味着豌豆荚也很有可能被售出。软银与阿里巴巴关系紧密，是后者早期的投资者之一。去年阿里巴巴在并购领域也相当活跃，进行过大型并购交易，在移动和社交网络领域也有新动作。有鉴于此，如果阿里巴巴大方出手提出收购豌豆荚，也将不足为奇。不论出售结果如何，我期望见到豌豆荚很快售出，其最终市值将超过10亿美元。

一句话：豌豆荚获得大规模融资，暗示该公司可能很快会被出售或赴纽约上市。不论如何，豌豆荚的估值都将超过10亿美元。

**2014中国企业海外并购强力开局**

中国企业海外并购在经历了强劲的2013年之后，新年伊始即取得强力开局，上周出现了三宗大规模并购。这些并购涉及多个行业，目标企业的健康状况也不同，而之前中国企业往往收购那些处于困境中的外国企业。

这种变化可能大幅降低日后整合的潜在风险，当然这些中国企业仍需对文化差异和政治因素等问题不可掉以轻心。

中国企业去年进行海外并购的规模料超过600亿美元，与2012年621亿美元的规模大体相当，超越日本成为亚洲最大的海外投资国。中海油(0883.HK)(CEO.N)出资151亿美元收购加拿大能源开采企业Nexen以及双汇斥资47亿美元收购美国肉制品生产商Smithfield是其中两宗规模较大的并购。

报道称，复星国际(0656.HK)战胜一家美国竞争对手，以10亿欧元（14亿美元）的价格收购葡萄牙国有银行CaixaGeral deDepositos旗下保险公司三家子公司的80%股权，成为中国企业新年第一宗重量级并购。复星国际近期在国际市场上很活跃，去年曾参与5.4亿欧元竞购法国度假村运营商Club MedCLM.PA。

餐饮企业狗不理上周也宣布与美国一家大型咖啡连锁店达成初步收购协议。狗不理并未透露目标企业的名称，只提到该公司在全球40个国家拥有数百家分店。该并购的规模可能有几亿甚至高达十亿美元。

上周美国一名法官判决中国汽车零部件厂商万向集团可以参与竞购FiskerAutomotive。Fisker是一家破产企业，以新能源汽车知名。该公司原计划被香港一家公司收购，但法官称万向集团应被允许参与竞购。

Fisker并购案的规模料很小，万向集团称初步报价3,500万美元。万向集团去年成功收购了破产的美国新能源汽车电池生产商A123Systems。

这些并购标的反映2014年中国企业海外并购的范围将很广。万向集团的案例与过去10年的情况大体相似，中国企业此前大多低价收购处于困境的海外资产，但很多并购给中国买家带来了大麻烦，因为他们缺乏扭转乾坤的技能，包括联想2005年收购IBM的PC业务。

复星国际的案例表明中国企业开始投资海外估值偏低的资产，与凯雷和KKR等西方巨头展开竞争。狗不理的案例反映中国食品和餐饮企业通过收购外国资产提升自身的竞争力。

万向集团收购Fisker比中国企业此前收购处于困境的资产略好，因为Fisker规模相对较小，而且拥有专利技术，很容易获得重振。复星国际和狗不理收购的企业则相对健康，管理起来应该更加容易。

尽管这些并购看起来更加明智，因此比之前的并购更容易成功，但中国买家仍需要注意财务以外的问题，比如工会的阻力和政治敏感性等问题，这些问题几乎导致去年中资公司收购Nexen和A123Systems的动作搁浅。如果能够克服这些困难，2014年中国企业海外并购可能达到新的高度，中国将堂堂正正地在全球资产并购中占有一席之地。

一句话：中国企业2014年海外并购料继续强劲，食品、能源和私募股权将领衔。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜

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