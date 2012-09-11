《阳歌专栏》中国移动：4G接近，iPhone走远

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**中国移动：4G接近，iPhone走远**
工业和信息化部部长苗圩称，将在一年左右的时间里发放4G牌照，这对积极推进4G的中国移动(0941.HK)(CHL.N)来说是个巨大的好消息。不过中国移动现有的3G业务仍令人失望，没有立即推出苹果(AAPL.O)iPhone的计划。
我们先来看一下关於4G的这条消息，从长远来看这是最重要和令人兴奋的。工信部此前给出的信号是2014年以前不会发放4G牌照，发放时间可能会是2015年，从而让中国三大电信巨头能够有时间在现有3G网络上取得一些回报。
尽管如此，中国移动仍积极推进4G网络的发展，试验城市达到了六个。中国移动的4G技术名为TD-LTE，为自主研发。移动寄望於通过4G挽回过去两年被中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)蚕食的市场份额，後两家公司的3G网络使用全球通用技术，可靠性更高。
因此，工信部将在一年左右的时间里发放4G牌照的消息应能大幅提振中国移动，届时中国移动的4G网络应能铺开并已进行足够的测试，从而几乎可以在获得牌照後马上投入使用。
尽管该消息利好中国移动的长期前景，但未来一年中国移动却可能因此受到拖累，因该公司可能会继续忽视其问题不断的3G网络，市场份额继续被中国电信和中国联通蚕食。在4G牌照发放时间不确定的时候，中国移动的举动曾暗示该公司可能准备积极推广其3G网络，该网络一直受技术问题和缺乏相应手机的困扰。
为了解决手机匮乏问题，曾有报导称中国移动接近与苹果达成协议推出基於TD-SCDMA的iPhone，之前高通(QCOM.O)推出了基於TD-SCDMA的智能手机芯片。很多人，包括我在内，猜测可能出现TD-SCDMA版的iPhone 5。
不过中国媒体报导，一些中国移动高管表示，并未听说任何关於TD版iPhone 5的计划。考虑到这则4G牌照的消息，若中国移动将引入iPhone的计划推迟到4G牌照发放後，也将不足为奇。届时中国移动将引入用於4G网络的iPhone，助力其4G的商用，这最早可能是明年晚些时候。
一句话：中国移动料在明年底推出4G服务，届时可能还首次引进iPhone，助力其4G的商用。
**360推“拇指计划” 继续向搜索业务发力**
奇虎360QIHU.N继续向搜索业务发力，对产品新增评级功能，这让我再次为其创新之举叫好。不过，我对该公司本身仍有诸多疑虑。媒体报导称，奇虎对搜索结果增加一项相当於“喜欢”的功能，可让用户评价搜索到的特定网站有用与否，这与Facebook目前在用的一项功能大同小异。
“喜欢”评价增多，有助提升一公司在搜索结果中的排名，对用户而言可谓是帮助其确定哪些网站最为有用的重要新元素之一。奇虎可能还会用其他方式来使用这一信息，比如像创建“喜欢”评价，并在搜索结果中与搜索到的网站一并出现。
我并非搜索算法方面的专家，只知道当用户用关键字在搜索引擎中搜索时，搜索算法是确定显示何种搜索结果和以什麽顺序显示的关键要素。多数企业视此类公式为高度机密，认为他们是最有价值的资产，像可口可乐(KO.N)严防其可乐配方泄密那样加以保护。
但根据我有限的经验，作为搜索算法的一部分，此类直接由用户投票的做法，我之前并未见过，在整个互联网行业也算一项明智且有用的创新之举。在该行业中，网站运营商通过各种方法来抬高他们在搜索结果中的排名。当然，网站运营商显然有滥用奇虎最新功能的可能，他们每天可以“喜欢”自己的网站数千次，以提高自己的排名。
但我觉得，奇虎可能早就想到会出现此类滥用情况，也想好了应对之策，由此可以看出，该公司似乎在向搜索业务引入一些有趣且富创意的新思路，而这也是我的看法。关注中国互联网领域的人士应该记得，奇虎创始人周鸿?十几年前曾创立了名为3721的中国首家大型搜索引擎公司，并最终在2003年以1.2亿美元将其出售给雅虎(YHOO.O)。
此後，周鸿?尝试过许多新业务，这让百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等许多中国互联网企业颇感不悦，而他在商业上的一些做法也遭到质疑。对於周鸿?针对互联网安全软件业务采取的最新举措，我并不是十分感兴趣。
但该公司在搜索业务上的这次新举措，似乎是一项让人感兴趣的新业务，从长远看具有发展潜力。奇虎上月推出综合搜索服务，该服务包含多个搜索引擎所发现的结果。而最新的“喜欢”功能，则是该公司搜索服务的又一个创新功能，如果进展顺利，或很快会对百度构成挑战。
一句话：奇虎360新推出的“拇指计划”，是其在搜索业务上的最新有趣创新之举，数年後有望对百度构成切实威胁。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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