《阳歌专栏》中国光伏企业暗度陈仓 欧盟或出手制裁

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国光伏企业暗度陈仓 欧盟或出手制裁**

一句话：中国一些光伏组件生产商违反中欧之间达成的反倾销和解协议，欧盟已扩大对违规情况的调查，最终很可能对中国企业施加惩罚性制裁，令后者受到重创。

本周早些时候的风言风语旋即变成了一场大风暴：媒体报导称去年中欧之间达成的光伏组件反倾销和解协议面临瓦解。若果真如此，更准确的说法很可能是，这个和解协议是欧盟与中国光伏企业之间达成的，与中国政府无关。中国公司经常试图利用协议漏洞，进而导致协议瓦解，中国政府通常会更守信用。

根据媒体最新报导，欧盟委员会正在扩大对中国光伏企业违规行为的调查，此前仅有三家企业接受调查，现在多家其他公司也成为被调查的对象。针对中国公司违规行为的投诉引发了欧盟的上述调查。中欧和解协议达成已近一年，旨在解决中国光伏企业接受政府不公平补贴而引发的贸易争端。根据和解协议，中国光伏组件制造商同意自愿上调价格，抵销从政府政策中有可能获得的任何优势，这些政策包括优惠的政府贷款以及用地补贴。

本周稍早有媒体报导称，昱辉阳光(SOL.N)、阿特斯(CSIQ.O)和中盛光电集团涉嫌违规正在接受调查。这些报导并没有提供更详尽的细节，但昱辉阳光和阿特斯都已发表声明，证实正接受询问。

现有媒体报导称，欧盟委员会扩大了调查，已扣押了一些存放在欧洲仓库的货物，这些仓库用以存放进口光伏组件。报导称，欧盟已派出律师前往这些中国公司的总部进行调查。所有这些迹象，都暗示着事态正在快速发展，这些中国公司可能很快被控违反和解协议，并将面临惩罚性关税。

我看到的报导并未说明消息来源，但看起来似乎是基于对一些中国公司管理层的采访。这些公司很可能担心失去欧洲这个最大的市场。报导特别提到，昱辉阳光称将退出最低价格和解协议，该公司去年逾三分之一的光伏组件销往了欧洲。

若果真如此，昱辉阳光的决定让人难以理解，因为这种举动会令它立刻受到惩罚性关税的制裁，而这正是该公司一直想避免的。因此，昱辉阳光看起来更像是“不打自招”。此前我说过，若是有一天曝出中国公司违反和解协议，我一点都不会惊讶，因为中国公司一向给外界的印象就是，先签署协议随后再找漏洞，而这会损害合作伙伴的利益。

坊间一直盛传中国公司违规操作。一位联络人向我描述了中国公司为绕开和解协议而使用的一种手法：中国公司以协议中写明的价格向买家出售光伏组件，但随后让买家虚设服务和咨询公司，之后通过支付买家提供的虚假服务将货款折扣返还给买家。

令人讶异的是，在最近的交易时段中，在美国上市的中资光伏企业股票并无大幅波动，大多数涨跌不过2%。但我怀疑，这是因为违规事件乃突发新闻，最近的消息还需要时间才能反应到股价中。

总而言之，我预计欧盟委员会对中国公司仅存的最后信任也将荡然无存，欧盟将执行其最初的计划，即采取与美国类似的措施，对中国公司施加惩罚性关税。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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