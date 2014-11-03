《阳歌专栏》卡塔尔投资局减持农行：银行股冬季？

**卡塔尔投资局减持农行：银行股冬季？**

一句话：中国四大行股价未来一年有一些上涨空间，因配合中国政府将坏账和获利增速放缓控制在政府设定的范围内。

中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)的一个大型外资股东大规模减持，似乎是不祥之兆。此前四大行都公布获利增速大幅下滑和坏账迅速增加。这引发未来几个月投资者是否会抛售中国的银行股以及银行股是否面临更长期下滑的问题。

乍一看这些股票的前景显然不乐观。不过我认为这些股票未来一年可能会反弹，因为他们面临下滑的说法已持续多时，不再是什么新闻了。更为重要的因素是获利增长放缓和坏账的具体程度。我猜测四大行全部或大部分实现获利正增长或持平，也可能出现一两家小幅负增长的情况。坏账占贷款总量的比例将不会升至很高的水平，可能在2%触顶。

我的理由很简单：中国领导人可能已经对两个问题都给出了答案，料采取措施确保坏账和获利增长数据在政府设定的容忍范围内。这是计划经济的运作方式，中国国有银行在很多方面的运作似乎仍类似计划经济时代。

卡塔尔主权基金卡塔尔投资局上周开始减持农行H股，卖出约16亿股，持股比例从25.5%降至17%左右。该基金减持的价格大多在每股3.20-3.50港元，套现约7亿美元。农行周五收盘价报3.60港元，卡塔尔投资局此后才宣布了此次减持，因此农行股价短期内可能面临抛压。但投资者出售这么多股份时出现折价也是比较常见的事情，抛压可能只是短期的。

就在同一周，中国四大行都公布了数年来较差的获利增长数据，获利增速都在5%上下。五大行中的四个公布坏账率增幅为两年最大，这些都是2009和2010年四万亿经济刺激的恶果。

农行、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的H股今年都下跌了8-9%，中国银行(3988.HK)(601988.SS)的H股价格持平。一则报导指出，目前四大行的估值在亚洲银行股中非常低。低估值以及我提到的上述因素意味着未来一年四大行股价有一些上涨空间，他们将继续配合中国政府解决他们的坏账和获利增速放缓问题。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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