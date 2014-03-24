《阳歌专栏》易居中国傍上腾讯

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**易居中国傍上腾讯**

我两周前曾说过，易居中国EJ.N分拆旗下乐居上市，似乎是在重走之前上市失败、最终私有化的老路。但鉴于易居中国随后宣布了与腾讯(0700.HK)的合作交易，我觉得自己之前的结论可能有点草率。根据最新消息，易居中国称腾讯将对乐居进行战略投资，斥资1.8亿美元收购乐居15%股权。

从最新动向看，易居中国试图将乐居作为腾讯新的地产业务，而且交易作价看起来十分合理。腾讯通过战略入股等方式，一直在快速地向核心业务以外的领域多元化发展。两周前，该公司收购了京东15%股权，两家公司目前计划通过合并电商业务，打造在中国电商市场占四分之一左右份额的重量级企业。

乐居本月早些时候最初引起媒体关注是易居中国宣布将分拆乐居赴纽约上市。我当时称此举让人有很强烈的似曾相识感，因为乐居在作为中国房产信息集团（CRIC）旗下公司时曾上过市。CRIC是易居中国和新浪(SINA.O)的房地产合资企业，由于业绩表现不佳，两家公司最终解除合作关系，CRIC退市后由易居中国买断。

尽管乐居第一次上市时表现逊色，但最新的IPO计划起初看来似乎是易居中国试图让乐居再次一搏。此外，这次的合作对象是腾讯而非新浪，也为乐居上市增加看点和引人兴奋之处。根据最新消息，腾讯在乐居未来IPO时会购入股份，以保持15%的持股，从而展示长期合作的诚意。

新浪以经营门户网站闻名，是中国最知名的第三方新闻供应商，但该公司也以无力研发新业务的出名，主要依赖门户业务广告收入赚钱。相比之下，腾讯在研发新业务方面可谓大名鼎鼎，已经凭借在社交网络领域的实力成为中国最大的游戏企业。

腾讯还快速转战至利用微信平台发展电商和其他支付业务。鉴于许多微信用户可能考虑通过微信使用乐居的房地产服务，这显然也是能让易居中国从中受益的领域。根据合作协议，腾讯和易居中国实际上提到了关于微信方面的合作。

这就引出了这项合作对易居中国有何意义的问题。在中国房地产服务市场，易居中国常年屈居第二，排在搜房网(SFUN.N)后面。但该公司仍是行业老二，可通过新的合作获得与搜房网竞争的重要优势。最后要说的是，易居中国与腾讯合作的最大受益者可能会是乐居的IPO，如果乐居今年中期上市，表现可能相当不错。

一句话：腾讯投资入股乐居后，乐居IPO的表现应当会相当不错。

**美团网接近完成新一轮融资 考虑上市**

中国团购行业经历了四年的潮起潮落之后，美团网终于可能很快上市。美团网已经成为行业龙头和真正的幸存者。媒体报道称，美团网接近获得1亿美元的新融资，在目前的市况下非常难得。几周前，腾讯(0700.HK)刚刚收购了大众点评20%的股份。

经过一年的痛苦收缩，美团网可能已经实现盈利，至少能做到盈亏平衡。我预测美团网可能使用新的资金进行一宗大规模并购，随后于今年晚些时候上市。我曾预测拉手网可能会被收购，或许这终于要发生了。过去一年里，我总是预测拉手网会倒闭或是被收购，但情况并未如我所料。

报道称，由红杉资本主导的美团网新一轮1亿美元融资接近完成；融资完成后，美团网可能考虑赴美上市。报道还指出，美团网一名高管曾表示公司今年不太可能上市。

美团网是团购行业整合中的真正幸存者。2010-2011年间，中国团购行业迅速膨胀，曾一度拥有超过6,200家团购网站。2012年起团购网站的数量开始减少，去年年中大概只剩1,500家左右。而到了今年年初，大约只剩800家了。

既然整合已经基本完成，就是时候重新评估一下这个行业了。大众点评和美团网是行业的两大龙头，长期生存下去的可能性最大。大众点评曾表示，公司盈利状况非常好。大众点评类似于Yelp(YELP.N)，上个月获得了腾讯的投资。当时有报道称，大众点评计划晚些时候上市，地点可能在纽约。

美团网或许也实现了盈利，但要想长期生存和兴盛或许需要一个更大的合作伙伴。美团网也可以通过新的资金收购其他团购网站以提升自己，拉手网可能是很好的收购标的。

最可能出现的情况是：美团网完成新的融资后引入战略合作伙伴，阿里巴巴和百度(BIDU.O)是符合逻辑的选择；随后美团网可能进行一两宗大规模并购，估计花不了多少钱，然后在年底前上市。

一句话：美团网接近完成新一轮融资，随后可能选择百度或阿里巴巴作为战略合作伙伴，再进行一两宗并购，今年晚些时候赴美上市。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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