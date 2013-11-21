《阳歌专栏》中国铝业和中国移动高管卷入反腐调查

**500彩票网IPO受追捧 苏宁研发落户硅谷**

500彩票网上调IPO询价区间，暗示需求比之前想像的要好。两天前，刚刚上市的去哪儿网QUNR.O和兰亭集势(LITB.N)公布了最新一个季度的业绩，两家企业都在亏损。苏宁云商(002024.SZ)高调地在美国建立了一处研发中心，让我不禁猜测该公司可能考虑未来一两年赴海外上市。

过去两年里，一系列财务丑闻导致投资者对海外上市的中国企业失去了兴趣。今年10月，情况终于开始好转，但上周又再次失去一些动能。

尽管去哪儿网和兰亭集势的业绩看起来都不怎么样，两家公司的股价表现却大不相同，反映出投资者的变化无常。兰亭集势公布业绩后大跌23%，该公司曾短暂实现盈利，但又陷入了亏损。去哪儿网公布亏损后股价一度大跌，但随后反弹，当日收高2.5%。

500彩票网将IPO询价区间从每股9-11美元上调至每股11-13美元。一周前，该公司宣布将上市规模减半，因投资者人气不佳。该公司的财务数据显示，过去几年一直能够盈利，今年前九个月利润增长近一倍至2,060万元（340万美元）。

我猜测投资者起初对该公司持怀疑态度，随后态度逐渐好转，对该公司的财务和长期增长前景更有信心。如果真是这样，IPO定价或许在询价区间的中高端，最终融资额或许比预期的6,400万美元略高。

苏宁称，在硅谷建立了一个研发中心，寻求从传统零售商转型为互联网企业。该公司表示，此举意在帮助吸引人才。我认为这主要是象征性动作，因为硅谷办公室将增强该公司的高科技企业形象。

不过此举也有弦外之音。苏宁是中国互联网领军企业中少数几个没有在海外上市的企业之一，目前只在深圳上市，其他互联网巨头则大多在香港或纽约上市。我猜测苏宁开设硅谷研发中心可能暗示其希望未来两年通过在纽约或香港上市提升其互联网企业的形象。苏宁海外上市能够给投资者带来押注中国互联网的又一个选择。

一句话：500彩票网上调IPO询价区间，IPO定价可能位于询价区间的中高端；苏宁在硅谷建立研发中心可能暗示该公司未来两年计划在海外上市。

**中国铝业和中国移动高管卷入反腐调查**

针对国企高管的反腐力度加强，报道称中国铝业(2600.HK)副总裁李东光因接受有关部门调查而辞职。前中国移动(0941.HK)(CHL.N)副总经理鲁向东刚刚被判无期，中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)和中远(1919.HK)(601919.SS)等大型国企高管也成为近期的反腐目标。

我猜测投资者会问：应该担忧高管接受腐败调查的上市企业吗？如果这是一家西方企业，答案显然是“是的”。但对于中国大型国有企业，答案往往相反。

这些高管经常在不同的企业和政府机构任职，每两三年就会轮换一次，这是中共培养领导干部轮岗系统的一部分。因此这些高管对公司的运营并不非常重要，而腐败行为往往发生在之前的工作岗位上。

不过反腐力度加强仍是一件大事，看起来反映出中国领导人希望大型国有企业比政府机构更加按照商业化运行。如果是这样的话，这些国企可能缓慢与政府脱钩，有望释放出管理较好企业的真正潜力。

中国铝业称，前副总裁李东光因接受有关部门调查而辞职。调查原因不明，但这种情况往往与腐败有关。李东光似乎符合我上文描述的特征，任中国铝业副总裁前在很多研究机构和其他金属企业工作过。

媒体报道称，前中国移动副总经理鲁向东因受贿被判无期。和李东光类似，鲁向东2000年上任中国移动副总经理前也在很多电信相关的政府部门工作过。法院称，鲁向东受贿2,000多万元。三个月前，中国移动广东公司总经理徐龙也因涉嫌受贿遭到调查。

调查大型国企高管受贿的风暴始于今年夏末。此前中国对外资企业展开高调的调查，包括指控外资奶粉生产商操纵定价和外资医药企业向医务人员行贿，不过这些调查针对的都是企业而非个人。

针对国企高管的调查则不针对公司行为，似乎会持续更长时间，而不是像针对外企那样两三个月的调查。投资者无需过于担忧，如果调查意味着中国政府让这些企业更加商业化，甚至可能是正面进展。

一句话：中国铝业高管接受调查，前中国移动高管被判无期，暗示这轮针对国企高管的腐败调查可能延续一段时间。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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