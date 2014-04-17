《阳歌专栏》英利推出可再生能源基金不是好迹象

**英利推出可再生能源基金**

本周早些时候，天合光能TSL.N发布营收预警，我就写过这是处于处复苏伊始的光伏行业的危险信号。现在英利(YGE.N)推出新的可再生能源基金，投资于国内太阳能下游项目，这又是一个危险信号。这和引发行业龙头尚德电力STPFQ.N倒下的投资计划如出一辙，不过也有一些区别。英利的做法表明光伏行业可能没从尚德电力身上学到足够的教训。

此举还暗示外界期待的中国光伏电站建设爆发式发展并没有如很多人预期的那样到来，光伏产品厂商不得不提供融资和建设协助以弥补空缺。大多数大型企业此前都使用了类似的方法，使用自己的资源建设光伏电站，最终出售给长期买家。但大多数情况下，买家在光伏电站开工前就已经确定。不过英利的计划好像有所不同，似乎是先建光伏电站再找买家。

英利称，与私募股权企业上海赛领资本管理公司联合推出新的可再生能源基金。基金初始规模为10亿元，英利占股51%，赛领占股49%。英利将进行分期注资，反映出其现金窘迫的情况。该基金将专注于国内太阳能下游项目投资，英利作为光伏产品的供应商。

英利的做法和当初尚德电力的做法非常相近。尚德电力当初设立了Global SolarFund，该基金随后建造了很多光伏电站，大多位于意大利。尚德电力是Global SolarFund的控股股东，该基金的大部分项目使用尚德电力供应的光伏产品。尚德电力籍此获得了大量销售业绩，但有些人后来称尚德电力其实是把产品卖给了自己。

后来尚德电力与Global Solar Fund出现财务纠纷，随后不得不公布了与Global SolarFund的关系。当时正值光伏产业下滑的最差时期，尚德电力陷入恶性循环，旗下无锡尚德去年宣布破产。

英利的计划有什么不同吗？我看到最大的不同是英利推出的基金规模要比Global SolarFund小得多，对英利销售的财务影响可能会更加有限。另外一个巨大不同是，英利推出的基金面向国内，而中国政府在引导建设新的光伏电站。

这意味着英利所推出基金投资的项目可能找到很多潜在买家，因国企渴望帮助政府实现雄伟的光伏电站建设目标。现在担忧英利推出的新基金仍为时过早。如果我是投资者，我显然会对该基金保持警惕，因为该基金未来可能给英利带来大麻烦。

一句话：英利推出可再生能源基金，投资于国内太阳能下游项目，看起来是危险的赌注，如果建造的光伏电站找不到买家，可能给英利带来大麻烦。

**中国智能手机行业降温 中兴推出星星1号**

一段时间以来，我一直预计蓬勃发展的中国智能手机行业会出现迅速的放缓，因去年库存迅速增加。最新的销售数据显示，下滑可能已经从今年一季度开始。当然，一个季度的数据不足以说明去年的迅猛势头终结，我们还需要关注未来几个月的数据。与此同时，中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)刚刚推出针对线上买家的一个新的子品牌，反映了市场的激烈竞争和定价压力。

工信部称，一季度中国手机出货量为1亿部，同比下降24.7%。一季度上市新品607款，同比下滑9.5%。2G手机出货量下滑幅度最大，同比下降超70%，因为更多的用户选择3G和4G。中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)今年第一季的3G手机出货量分别同比大幅下降38%和33%。

工信部的数据显示，一季度智能手机的出货量同比下滑9.8%，延续了前一季的颓势。IDC的数据显示，去年四季度中国智能手机出货量下滑4.3%，标志着两年多以来中国智能手机出货量首次出现下滑。

中兴推出新的子品牌产品“星星1号”手机，针对线上买家。这种销售策略和华为与小米非常相似。中兴此前发布了高端品牌努比亚的新产品，彭丽媛近期前往欧洲时被发现使用了努比亚手机。星星1号售价仅为1,399元。上个月国内手机厂商展开价格战，很多高品质手机的售价都不高于1,000元。

中兴推出“星星1号”并不让人意外，反映出市场竞争的激烈。随着中国智能手机市场达到饱和，我预计出货量下滑的趋势会在今年余下时间里延续。这意味着本土厂商的库存可能会增加，很多厂商被迫亏钱销售。

一句话：今年余下时间里中国智能手机出货量料下滑，但生产商库存增加料导致竞争仍然激烈。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

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