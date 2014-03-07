《阳歌专栏》IBM深圳工厂工人罢工

**IBM深圳工厂工人罢工**

报道称，IBM(IBM.N)深圳工厂的工人发动罢工，反对联想(0992.HK)收购IBM低端服务器业务的条款。联想似乎准备在收购完成后向这些工人提供差不多的工资和条件，但他们仍不满意，认为他们同意为一家国内企业而不是IBM这样的有声望企业工作应该获得加薪。

这种情况在美国很少发生，因为大多数工人明白并购和裁员是企业的正常行为。这样的灵活性是市场经济的基石，有助于企业在迅速改变的环境中保持竞争力。但是中国工人往往觉得有工作担保是他们的权利，尤其是那些年长一些的人。

因此这些人在IBM等知名国际巨头裁员或将他们转给其他公司时往往感到震惊。这种情况让人感到似曾相识，摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE等西方巨头都有过类似经历。

报道称，IBM深圳工厂的罢工人数超过1,000人。根据联想收购IBM低端服务器业务的协议，联想将向IBM支付23亿美元。IBM逐渐摆脱利润率较低的硬件业务，专注于利润率更高的IT服务。

这些工人表示，本周早些时候开始罢工，但IBM管理层未对他们的要求作出回应。IBM发言人表示，这些工人进入联想后将获得与之前差不多的薪水，如果他们选择离开，将获得合理的补偿。但工人们认为自己为中国企业工作应获得更高的薪水，如果选择离开应获得更多补偿。

类似情况以前也发生过。去年底诺基亚东莞工厂的工人罢工抗议被微软(MSFT.O)收购。2012年，谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉后，摩托罗拉南京工厂的一些工程师在被裁后罢工。

这些工人虽然知道公司处于困境，但被迫离开国外知名企业仍让他们感到震惊。这次的情况几乎一样，虽然联想将支付工人们差不多的薪水。该案例凸显出大型跨国企业在华开展业务的风险，这会推高他们的成本，并最终导致中国市场的吸引力下降。

一句话：IBM深圳工厂工人罢工，抗议联想收购IBM低端服务器业务的条款，凸显一些在西方大企业工作的中国工人不切实际的工作预期。

**联通推进半生不熟的4G战略**

中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)的混合4G战略开始浮出水面，联通追求的道路前景似乎不是很好。这两家公司都已获得TD-LTE牌照，而他们都计划建设全球更通用的FDD-LTE网络。电信对TD-LTE网络的投资很少，而联通似乎打算大举投资，有消息称该公司TD-LTE无线主设备招标结果揭晓，有八家企业中标。

最新报道没有提及招标金额，意味着联通建设TD-LTE网络的首轮投资可能相对较小，这或许是我能说的唯一还算不错的事。即使投资相对较小，但如果该公司想在大城市提供具有竞争力的覆盖网络，那这方面的投资无疑会占到该公司今年计划资本支出的三分之一甚至更多。至于小城市，该公司想必会从中国移动(0941.HK)(CHL.N)租赁4G网络。

根据最新报道，联通首轮TD-LTE招标结束，有八家企业中标。中标企业大多是国内外响当当的设备制造商，其中包括华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、大唐电信(600198.SS)、爱立信(ERICb.ST)、诺基亚通信等。报道没有提及这次招标的总规模以及各家企业获得合同的金额。根据联通之前的公告，该公司今年的资本支出预算不会超过800亿元人民币，预计其可能向TD-LTE项目砸数百亿元。

联通和电信目前经营的2G和3G网络与国际通用的FDD-LTE 4G制式兼容，但工信部目前颁发的TD-LTE4G牌照仅与中国移动采用的3G网络兼容。联通和电信最终也会获得FDD-LTE牌照，他们一直在努力游说监管机构在今年稍晚颁发此类牌照。

面对中国移动大张旗鼓地推广其4G业务，联通和电信不想失去竞争优势。电信已表示将通过从移动租赁网络推出TD-LTE4G服务，并且暗示不会建设自己的TD-LTE网络。联通则采取相左的做法，表示将建自己的TD-LTE网络，随后也会建设FDD-LTE网络。联网将在本月晚些时候推出4G服务。

联通的此类战略成本高昂，而且还无效率可言，建设少许TD-LTE网络的投入可能是50-100亿美元，而建设规模更大的FDD-LTE网络的成本可能会是前者的四五倍。这几乎意味着资金不能用得其所，而且在获得FDD-LTE牌照后，TD-LTE网络最终成为摆设可能性很高。此类半生不熟的战略再次凸显了我个人在三大运营商中最不看好联通的原因，同时也表明该公司在4G时代几乎可能肯定会流失市场份额。

一句话：对于联通而言，尽管TD-LTE网络成为摆设几乎是板上钉钉之事，但该公司还进行了招标，表明其决意建设TD-LTE4G网络。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王燕焜

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