《阳歌专栏》京东商城有意进军网游业

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城有意进军网游业**

当未来历史学家审视中国互联网早期发展阶段时，京东商城或许会作为一家极度活跃的组织而被记起：资金充裕，涉足多个领域，是整个互联网社区的一场浩劫。这是我对这个极度活跃的电子商务巨头的最新评估，有最新报导称，京东商城现在计划进军网游业务。

我在这里不想唱反调，但说实在的，我完全看不出京东商城核心的电商业务与网游之间有什麽联系。电商业务以零售为主，依托年龄较大消费者作为其主要客户群，而後者是一种娱乐产品，其目标客户往往是青少年和20多岁的年轻人。

坦白地讲，这种扩张计划日渐符合该公司多元化的定位，京东商城还涉足在线旅游和房地产服务等广泛领域。所有这些新“动作”都耗资巨大，似乎也无多少胜算机会，因京东商城不得不与房地产行业的搜房网(SFUN.N)、易居控股EJ.N以及与在线旅游业的携程旅行网(CTRP.O)及艺龙LONG.O等既有商家抗衡。

但资金似乎从来都不是京东商城的“拦路虎”。京东在去年的互联网企业融资高潮阶段创纪录地融资逾10亿美元。除进军核心零售业务之外的所有新计划，京东还会因引发上月与苏宁(002024.SZ)和国美0493.hk的新一轮网络价格战而被铭记，但有人随後对京东商城所谓全部商品均低於竞争对手的说法表示质疑。

说实话，我对京东商城一直进军新领域的做法深感意外，因有传言称该公司亟需资金，有报导称京东在放弃IPO计划後正试图筹措更多资金。

与此同时，当当网DANG.N表示没有进军快递业或经营奢侈品业务的计划。此番评论似乎是对京东商城的间接抨击。当当网是京东商城的主要竞争对手之一，也是中国唯一一家上市的大型电商企业。从投资者角度而言，当当网CEO李国庆的此番评论应该是个积极信号，此番表态说明当当网计划专注核心的电商业务，不会跟随很多其他对手作出代价高昂且进军陌生行业的举动。

这对当当网这样的企业很重要。当当网表示，公司计划在中国电商领域激烈竞争态势平息前节约资金。与此同时，京东商城还将继续开辟新的花钱之道，直到资金最终枯竭。京东商城的资金链或最快在明年断裂。

一句话：有传言称京东商城将进军网游业，继续其毫无方向的扩张。京东将很快挥霍掉巨大的资金储备，但眼前却无盈利迹象可寻。

**窝窝团：中国团购行业再现危机**

窝窝团无法向商家付款，中国团购行业再现危机的迹象。这种消息实际上已不再罕见，有关亏损团购网站资金耗尽的消息已经疯传了几个月。最新的事例表明很多团购公司已经快要山穷水尽，不过我要承认，尚未看到更大的公司倒闭还是让我略感意外。

我们现在看看有关窝窝团的最新消息。这家公司一年半之前获得两亿美元投资，现在已经烧去大半。我要承认，最新媒体报导的消息不是特别有说服力，仅仅是杭州九汛贸易有限公司表示窝窝团自从5月开始拖欠付款，现在逾期账款总计接近10万元（15,000多美元）。杭州九汛称其已经停止向窝窝团供货，直至收到逾期货款。在同一篇报导中引述的窝窝团员工承认的确存在欠款问题，但是坚持称这与公司资金紧张无关，并表示窝窝团有维持业务运营的足够资金。

还不清楚这个个案是否代表窝窝团实际上面临的更普遍情况。4月曾有传言称窝窝团将收购业内规模较小的赶集网，团购行业初现整合迹象。但是，未能向供货商按期付款总归不是个好兆头，这对窝窝团其余的供货商来说也不是好消息。

中国团购行业过去一两年经历了爆发式增长，数千家新公司如雨後春笋般出现，现在这个行业正在进入痛苦的整合阶段，截至目前，最大的动作要数同为腾讯(0700.HK)投资的高鹏和F团於6月正式合并。

我最近始终在耐心等待行业领头羊拉手网的消息，今年夏天这家公司出现崩溃的迹象，并促使我预计其今年10月将倒闭或售予其他公司。但是拉手网方面自此出乎意料地安静下来，我仍然认为该公司将在今年年底之前走到尽头。

窝窝团若不还清旧账也将很快面临危机，最终被迫关闭或被对手兼并。我以前预计资金充裕的F团或点评网可能成为行业整合者，现在仍然认为未来一两个月会看到一两宗大型交易宣布。同时，眼下的安静看起来更像暴风雨前的平静，之後生存下来的将是三四家大的公司，也许某天终於可以实现获利。

一句话：窝窝团未能给一家供货商结算货款的消息表明，中国团购行业或出现新的危机，重大行业整合似年底可期。（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：王凤昌/程芳

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