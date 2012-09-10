《阳歌专栏》阿里巴巴反盗版公关 中国企业回击做空机构

资料图片显示，2012年6月20日在杭州郊区的阿里巴巴公司总部举行的媒体会上，雇员站在地面上的公司标识上。摄影： REUTERS/Carlos Barria

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴进行反盗版公关**

在过去一年，阿里巴巴用掉了大部分时间悄悄地进行着公关活动，试图说服美国当局淘宝并非山寨天堂。淘宝还和美国电影协会（MPAA）达成协议，如果发现淘宝电子商务平台的商家出售盗版电影，将清退该商家，以此打击线上盗版电影。

阿里巴巴非常希望美国贸易代表办公室将其从盗版黑名单中移除，并为此采取了一系列措施。在去年12月公布的黑名单中，阿里巴巴依然在榜，而百度(BIDU.O)则成功离开。

为了摆脱黑名单，阿里巴巴今年早些时候聘请了拥有深厚政府背景的华盛顿人James Mendenhall，提升该公司在知识产权保护方面的形象。Mendenhall毕业于哈佛法学院，目前为一家私人律所工作，他曾拥有多年为美国贸易代表办公室效力的经验，应能接触到很多编写盗版黑名单的关键人物。

阿里巴巴和MPAA达成的协议看起来是阿里巴巴在反盗版之路上的关键里程碑。宣布合作的时机也不是巧合，美国贸易代表办公室未来一两周将接受公众评论，随後发布最新的盗版黑名单。阿里巴巴对我表示，计划届时提交评论，评论无疑将包括该公司过去一年采取的所有措施。不知道新名单什麽时候公布，上次公布的时间为去年12月，因此新名单可能也会在年底出炉。

从盗版黑名单中除名对阿里巴巴非常重要，不只是形象问题，也关系该公司吸引新的投资者。阿里巴巴计划未来几年上市。那麽阿里巴巴这次会成功吗？我觉得有70%左右的可能性，该公司的游说努力和实际打击盗版行动同样重要。如果阿里巴巴获得成功，估计该公司会进行力度更大的宣传。

一句话：阿里巴巴试图从盗版黑名单中除名的公关活动料成功，这有助於提升该公司的形象，并为上市计划吸引新的投资者。

**中国企业对做空机构发起反攻**

在美上市中国企业的信任危机上周发生变化。当时，一批互联网领军企业，随後是一拨企业高管向去年引发危机的外国做空机构发起攻击。尽管很多最早的做空攻击是基於与可疑的会计行为有关的实质问题，但中国高管上周反驳称，最近的做空袭击则是毫无根据，不过是它们投机的伎俩。

这种反击恰恰是中国企业在国际舞台寻求一席之地时需要更加努力的地方，否则他们在应对来自西方竞争者的攻击时永远有处於守势、弱势地位的风险。

拖累在美上市中国企业股价的信任危机始於2011年春季，当时，做空机构质疑嘉汉林业和东南融通等企业的会计帐目，引发它们股价暴跌。随後针对更多企业的一系列类似攻击接踵而来，包括手机芯片制造商展讯SPRD.O和广告商分众传媒FMCN.O和安全软件制造商奇虎QIHU.N。

这些攻击不仅损害了具体的企业，而且引发了一场信任危机，致使大范围的在美上市中国企业股价暴跌，数十亿美元的市值蒸发。很多观察人士一致认为，由浑水和香橼(Citron)等做空机构最早发起的攻击暴露出很多公司真实的会计问题。但随着时间的流逝，近期的很多攻击似乎日益具有投机性，做空机构只是抓住投资者的恐惧心理快速谋利。

被攻击企业在遭袭时都会坚决否认指控，但其他在美上市的中国企业在整个危机期间基本上缄默不语。这种局面直到上周出现改变。前谷歌中国区总裁李开复率先向做空机构发起反攻。在与数十名中国互联网高管共同签名的一封公开信中，李开复指控做空机构的反复攻击伤害中国无辜企业。

在李开复的带领下，展讯联合创始人陈大同表示，若干家类似展讯这样的企业正准备起诉做空机构，指控後者通过传播虚假信息导致前者股价重挫。这种反攻对中国企业而言是一种耳目一新的改变，它们在海外受到欺负时，一向将自己摆在消极防御的位置。

外国企业是玩攻击游戏的老手，因他们知道全球市场是个高度竞争的地方，今日的明星很容易成为明日的受害者。中国企业也需要学习这门课，在保护和推广自己的海外业务时变得更为主动，否则很容易被国外竞争对手边缘化或变得更糟。

一句话：中国企业对外国做空机构的最新反攻，或有助於在年底前结束目前的信任危机。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/张家伟

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