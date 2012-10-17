《阳歌专栏》百度展开反盗版行动 申通封杀京东商城

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**百度展开反盗版行动**

去年，百度(BIDU.O)宣布与好莱坞主要唱片公司签署一连串标志性许可协议时动静不小，这也吹响了该公司清理自己平台上交换盗版内容的号角。但该公司在炫耀与环球唱片、华纳音乐WMG.N及索尼音乐签署交易的同时，仍在悄然运营着其颇具争议的音乐交换平台，而该平台则是之前招致诸多指责的源头。如今有趣的是，百度的行事作风要低调很多，似乎在悄悄地淡化这个音乐交换服务，甚至还可能最终淘汰这项服务。

据中国媒体报导，百度悄然开始将对单独歌曲的搜索请求跳转至合法授权的下载站点“百度音乐”，而非此前具争议的交换平台。该报导还提到，百度正在鼓励更多网民在其网站上听歌而非下载歌曲。

如果网民能够免费听音乐，也许这个策略会奏效，中国消费者一向没有兴趣付费下载正版歌曲。若真正想说服中国消费者付费在线看视频听音乐，百度和优酷土豆YOKU.N等其他最近与好莱坞签约的视频公司未来将面临一大挑战。无论有什麽样的挑战，我都要为百度最近的举动叫好，公司显然会失去很多此前在音乐交换平台上免费下载歌曲的用户。很明显，百度感到能够这麽做，因其正在努力仿效西方同业，对网站上的非法行为采取较以往严厉得多的态度。

百度最近的行动也是中国大型互联网企业过去一年来一连串措施的缩影，他们最终开始认真地铲除网上盗版行为。百度也因此得到了承认，去年美国将百度从帮助盗版行为的“恶名”网站名单中除名。电商领头羊阿里巴巴现在也在为此竭力游说美国方面。阿里巴巴已经采取了多项措施整顿入驻天猫的卖家的商品和服务质量，当美国发布下一期名单时，很有可能会将阿里巴巴除名。

如果百度等中国企业确实表里如一地认真行动，不但会为外国大公司也将为中国小企业和艺术家提供更好的保护。很多中国作者对百度和其他搜索引擎上的非法个人作品颇有抱怨。最後，我要再次赞扬百度的最新行动，并预计未来几年还能看到更多这样的行动，因这些公司希望摆脱对盗版的依赖。

一句话：百度淡化颇具争议的音乐交换平台是该公司远离盗版的最新努力，随着该公司继续努力仿效西方同业，很可能还会看到百度为此做出更多努力。

**申通封杀京东商城**

报导称，申通快递暂不接受商家发往京东商城仓库的业务。京东通常从第三方商家采购货物，随後发往自己的仓库，最终配送给用户。此前京东获得了快递业务牌照，其他一些中国电商也有意发展快递业务，因很多电商抱怨小规模的快递企业不可靠，影响客户购物体验。京东表示，申通近日向京东的商家发文停发其到京东商城的货物配送，而申通的回应为：申通送至京东仓库时等待签收时间太长，且单票货物太大，并不适合快递公司来运作，申通不是货运公司，所以暂不承接此类大货运输。

近期很多快递企业与京东发生摩擦，报导称他们对京东进军快递业务感到不满。我能够理解京东和其他电商希望增强货物运输的愿望，不过电商和快递企业间的摩擦只会让电商行业更加混乱。京东的竞争对手包括阿里巴巴、苏宁(002024.SZ)易购和亚马逊(AMZN.O)。

京东的创始人刘强东总是会把京东带到风口浪尖上。一个多月前，刘强东与苏宁和国美(0493.HK)展开口水战，随後发展为一场价格战，事後一些人怀疑这是否只是作秀。刘强东还很喜欢涉足主营业务以外的领域，包括旅游和房地产等行业。

这些举措大量消耗京东的现金，尽管去年京东筹集了超过10亿美元。报导称，京东正在寻找新的投资者，因今年早些时候的IPO传言未能吸引投资者兴趣。

京东和申通之间的摩擦对於京东和整个电商行业来说可能是小事一桩，不过仍反映出电商面临的混乱局面和严峻形势，未来一两年料出现更多此类问题，直到迫切需要的整合最终出现。

一句话：京东商城和申通快递的摩擦反映电商行业面临的混乱局面，未来一两年料出现更多类似冲突。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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