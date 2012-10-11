《阳歌专栏》百度进军欧洲市场 唯品会市值超越当当网

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**百度向欧洲拓展业务 唯品会市值超当当网**
今日，互联网行业两则有趣的消息引起我的关注，其中之一显示百度(BIDU.O)可能再次向全球市场拓展业务，另一则与近期上市的电商企业唯品会(VIPS.N)有关。唯品会今年虽面临诸多困难，但市值却悄然增长。
我们先来看看关於百度的消息。在开拓海外市场的行动中，百度这次似乎瞄准了欧洲。投资者对百度未来前景的忧虑令其股价一度单日重挫7%，在本周早些时候成为市场关注的焦点；我也曾几次提及百度多年来面临的一大挑战，即奇虎360QIHU.N来势汹汹且创新不断的搜索服务。百度也曾尝试多元化业务，并打入了一些新领域，比如像社交网站和电商，但大多数拓展都伴随着令人失望的结果。
百度刚刚宣布，聘请广告公司昌荣传播CHRM.O协助向欧洲拓展业务。百度在声明中宣称後者为搜索引擎营销专家，称该公司将在欧洲42个国家推销百度的服务。我个人认为这项举措考虑欠妥，除非百度准备投入重金改善面向欧洲语言的搜索技术，这将与其本土搜索技术迥然不同。此外，选择一家中国广告公司负责营销，似乎也有些怪异，欧洲本土的企业显然更了解当地市场。
百度此前曾将日本作为首个海外市场，但业务拓展成绩不佳，经过多年经营後仍未取得太多进展。据报，该公司今年2月还进军巴西市场，能否取得成功尚难断言。不过，我对百度向欧洲市场发力并不抱太大希望，除非该公司准备大规模投入更多资源。
与此同时，有报导称，3月上市的唯品会市值已经超过当当网DANG.O，这也引起我的关注。过去几个月，唯品会市值稳步攀升，目前已接近4亿美元，而当当网市值的走向却截然相反，眼下约为3.5亿美元。当当网曾是中国最大的电商上市公司。
面对低迷的投资环境，唯品会市值攀升，对这家今年唯一成功赴美上市的网络公司可谓一大逆转。唯品会当初的发行价为6.50美元，之後一度跌至约4美元价位，近期该公司股价开始反弹，目前交投在8美元左右。该公司也在逐渐走向盈利，这与当当网的情况也是完全不同，後者因电商领域竞争激烈，已陷入亏损状态。
致力於在折扣购物领域发展业务或许是唯品会成功的关键，这有助於该公司免受更多主流电商市场的疯狂竞争。不论什麽原因，唯品会和其他专注细分市场的零售商似乎都值得关注，而电商领域激烈的竞争可能持续到今年底，甚至还会延续到明年。
一句话：百度进军欧洲市场计划可能失败，除非能投入更多资源；唯品会因专注于细分市场，或是一家值得关注的电商企业。
**中国回击做空投资者**
前微软(MSFT.O)和谷歌(GOOG.O)高管李开复准备起诉Citron及其创始人诽谤，或成为最终拯救中国科技企业的白衣骑士。
Muddy Waters和Citron等做空投资机构质疑中国企业的财务行为已经一年多了，令这些企业的声誉和股价都受到重创。这些企业大多在做空投资者的攻击中保持沉默，除非受到针对性攻击。
不过上个月情况有所改变，以李开复为首的中国企业高管终於发话，称早期的攻击可能有道理，而且基於真实的会计问题；不过最近的攻击越发没有依据，只是做空投资者为了赚快钱而已。李开复特别针对Citron，并表示将起诉该公司及其创始人Andrew Left诽谤。
同时，据媒体报导，奇虎360QIHU.N向Citron递交警告函，要求该公司立即停止“非法行为”，并保留采取进一步法律行动的权利。尽管这种言论经常是空话，特别是在法律体系不是很有效的中国，不过我的确认为这次李开复和奇虎360是动真格的，可能会向美国法院提起诉讼，因美国法律体系更为强大，Citron可能面临更大的惩罚。
李开复在业内受到广泛尊敬，同时，他也很清楚如何最有效地处理这种问题，我相信他已经和律师确认过是否有望赢得对Citron和Left的诉讼。诉讼最可能基於李开复炮轰Citron後双方间的激烈言辞，Left质疑李开复的动机，称李开复只是试图保护他投资的一些企业。
而奇虎360是出了名的爱打官司，可能是中国互联网企业中最爱打官司的。该公司及其创始人周鸿?可能正急不可待地准备对Citron发起诉讼。
最终，这一轮行动不只有望让Citron安静下来，也有望让其他做空投资者放弃攻击在美上市的中国企业。不过即使做空投资者暂时偃旗息鼓，在美上市的中国企业仍将面临可信度问题，因新东方(EDU.N)和尚德电力STP.N等企业继续爆出真实的丑闻。预计信任危机至少会持续到年底，明年情况可能最终开始好转。
一句话：新的诉讼有望让一直攻击中国企业的做空投资者安静下来，但是新的丑闻继续出现导致信任危机仍挥之不去。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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