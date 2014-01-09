《阳歌专栏》阿里巴巴试水手机游戏

2012年6月20日在杭州阿里巴巴总部拍到的该公司标志。 REUTERS/Carlos Barria

**阿里巴巴试水手机游戏**

中国两大互联网巨头越来越像了，有消息称，阿里巴巴进军手机游戏，挑战腾讯(0700.HK)。阿里巴巴目前正准备上市，2013年进行了一系列大动作和并购。有媒体近期报道称，阿里巴巴可能准备入股奇虎360QIHU.N，我对此比较怀疑。

报道称，阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁宣布，公司准备推出手机动游戏平台；刘春宁曾在腾讯任职。腾讯目前是中国网络游戏的领军企业，受益于其受欢迎的社交平台。

几个月前，阿里巴巴推出了即时通讯工具--来往，意在挑战腾讯微信。腾讯也积极挑战阿里巴巴在电子商务领域的主导地位，去年向旗下购物网站易迅投入巨资。

媒体还报道称，阿里巴巴正在谈判入股奇虎。奇虎以杀毒软件起家，在搜索业务上发展迅速，目前拥有约20%的搜索市场份额。这可能暗示阿里巴巴准备进军搜索，挑战百度(BIDU.O)的龙头地位。去年腾讯入股搜狐(SOHU.O)旗下的搜狗，并将旗下的搜搜与搜狗合并。

如果阿里巴巴真的想入股奇虎，我的建议是不要这么做。奇虎是出了名的没有节操，2006年阿里巴巴还因不公平商业行为起诉过奇虎。因此我猜测阿里巴巴创始人马云对与奇虎创始人周鸿祎联手没什么兴趣。我怀疑这是奇虎有意释放地谣言，意在推高公司股价。奇虎的股价去年上涨了近两倍，最近一个交易日上扬了9%。

腾讯和阿里巴巴都在迅速多元化，进军没有关联的业务，这在全球范围内很难找到借鉴的案例。美国的情况很不同，亚马逊(AMZN.O)和Facebook(FB.O)等企业大多专注于核心业务。我猜测阿里巴巴和腾讯很快就会发现，业务过多会导致企业失去重点，表现不佳，西方巨头们对这一原则都很了解。我预计阿里巴巴和腾讯最终都会剥离出与核心业务无关的部门。

一句话：阿里巴巴和腾讯都在进军对方的业务，看起来越来越像；不过两家公司都过于多元化，最终料会剥离与核心业务无关的部门。

**中国移动与优酷土豆成功合作**

这段时间来我很少表扬中国移动(0941.HK)(CHL.N)，因为该公司去年与腾讯(0700.HK)就后者的微信展开口水战，随后成为全球最大的爱哭鬼。不过中国移动似乎正在尝试放弃哭泣，在2014年开启新的篇章，以创新替代抱怨。

中国三大电信运营商长期处于垄断地位。中国移动拥有超过7.5亿用户，获得了巨大的利益。去年中国移动抱怨微信占用带宽，不公平地主导移动即时通讯市场。此举引发负面的公众反应，中国移动随后停止了抱怨，现在专注于开发新产品与微信和其他移动互联网服务竞争。

中国移动与优酷土豆YOKU.N的合作就是努力之一。优酷土豆从2010年起每年举行G客G拍活动，而中国移动通过其移动网络进行推广。G客可以上传作品，用户观看每个作品需要支付2元。

最新一期G客G拍票房收入已达2.7亿元，这是相当不错的成绩了，因为中国互联网用户以小气而闻名。我猜测用户更加愿意支付的原因是可以轻松地记在话费账单上。中国移动和优酷土豆称，今年上传的视频作品超过7万个，是2010年作品数量的七倍，受智能手机的迅速崛起推动。

我看好中国移动与优酷土豆的合作，随着制作视频的技术更加普及和更多用户通过智能手机观看节目，合作前景良好。双方都能够在合作中发挥自己的长处，在移动互联网领域开展业务。

中国移动在与腾讯的冲突后开始采取更具建设性的态度，寻求与私营部门伙伴进行合作，对其免费的飞信服务进行升级，以与微信进行竞争。

中国移动担忧其地位受到动摇也是有原因的，近期中国推出了一个新的项目，将催生民间虚拟网络运营商。包括G客G拍在内的行动显示中国移动放弃了抱怨，将更加富有创新精神，以应对国内移动市场越发激烈的竞争。

一句话：中国移动与优酷土豆的成功合作看起来是不错的商业发展模式，该公司需要进一步创新，以应对国内电信市场越发激烈的竞争。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜/程芳

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