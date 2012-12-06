《阳歌专栏》中移动聚焦当下

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动聚焦当下**

在保持了数月的低调後，中国移动(0941.HK)(CHL.N)不久前新任命的总裁李跃宣布该公司将研发自有品牌手机，并将创建一家互联网公司。这些引人关注的战略举措不但吸引了媒体的普遍关注，而且似乎预示着李跃将带领中国移动走出与已退休的前任王建宙掌舵时完全不同的道路。我个人觉得，这两项举措无疑会对中国很多手机厂商和互联网公司产生影响，但是它们也并非特别令人激动的消息。

上述举动的重要性也许在於，新计划表明李跃和今年年初就任的中国移动董事长奚国华终於开始采取一些短平快的策略，重振中国移动的成长动能。这倒是与王建宙的路数形成鲜明对比，後者一心开发4G产品，对推广现有的3G服务并不是十分上心。

首先来仔细看看李跃在广州召开的开发者大会上宣布的新计划。据媒体报导，李跃表示中国移动将开发自有品牌手机，不过他也很快表明这不会与华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)等公司的手机产品形成竞争。

李跃还指出，中国移动将在广东省成立自己的互联网公司。这方面的细节还不多。中国移动已经在运营自己的互联网业务，其用户使用2G和3G移动网络上网时，默认主页便是中国移动的门户网站。

那麽，中国移动宣布的这两项新计划对其自身和其他的手机及互联网企业意味着什麽呢？正如多数美国运营商多年来所做的一样，中国移动推出自有品牌手机的目的更多是在进行品牌建设。这种策略有利於培养客户忠诚度，这很重要；中国移动市场恰恰缺少这些，很多老用户放弃了中国移动，转而投奔了中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)，因其提供更好的3G产品。

中国移动推出自有品牌手机也许会增强客户的忠诚度，不过我并不能确信这必定产生重要影响，因为中国移动基於本土标准的3G网络口碑着实不佳。也许其它真正的手机厂商所受冲击会较明显，尤其是中兴和联想等不具备较强客户忠诚度的低端手机厂商。

另一方面，中国移动宣布进入互联网业务的声明似乎表明该公司这次确实在认真地计划推出网络产品，为自己的移动网络吸引更多用户。这项举措可能为腾讯(0700.HK)和电商巨头阿里巴巴等大公司提供机会，中国移动可能会与其结盟以求快速推出受欢迎的网络产品。

但是，如我先前所说，我最乐见的是李跃将公司业务重点重新置于当下，而不是如王建宙那样将重心放在未来产品上。如果这种基於当下的策略得以贯彻，预计中国移动在新领导层的带领下将推出更多引人瞩目的新举措。这可能帮助中国移动重拾成长动能，结束过去三年来输给对手的局面。

一句话：中国移动聚焦当下，宣布推自有品牌手机和成立互联网公司，这是积极的信号；新领导人正在努力引领该公司重新步入成长轨道。

**雅虎高管进入阿里巴巴董事会**

阿里巴巴宣布雅虎(YHOO.O)高管进入其董事会，这或许仅是一项董事会任命，也或许暗示阿里巴巴与雅虎的关系出现正面进展。我首先要说明，我写的纯属猜测，因为声明除了任命以外什麽都没提。不过话说回来，阿里巴巴能发表声明就值得注意，过去一段时间双方并没有一起发布过多少乐观的声明，因雅虎前首席执行官Carol Bartz与马云不和。

阿里巴巴和雅虎宣布，雅虎人力资源及发展执行副总裁Jacqueline Reses加入阿里巴巴董事会，成为马云、孙正义、蔡崇信之外的第四名集团董事会董事。蔡崇信为阿里巴巴首席财务官，孙正义是日本软银(9984.T)董事长兼总裁，软银是最早投资阿里巴巴的大股东之一。

雅虎高管进入阿里巴巴董事会并不令人意外，因为雅虎仍是阿里巴巴的大股东之一，持有23%股权。2005年时雅虎一度持有阿里巴巴40%股权。雅虎正在试图卖出所持有的阿里巴巴股权，因专注于解决搜索和网站业务面临的困境。

我长期跟踪阿里巴巴，觉得这则声明特别中性，甚至乐观。雅虎前首席执行官Bartz与马云不和，导致雅虎与阿里巴巴常常恶言以对。去年雅虎辞退了Bartz，随後任命前谷歌高管Marissa Mayer出任首席执行官，有迹象显示，与Bartz的傲慢相比，Mayer处事低调。她的处事方式或许能解释阿里巴巴选择任命雅虎另一高管进入董事会、而非Mayer本人的原因。

马云或许更能接受这种低调的风格，他喜欢在所有大的问题上拍板，肯定喜欢雅虎级别较低的高管进入阿里巴巴董事会。阿里巴巴宣布该声明看起来意义重大，因措辞相对乐观，或开启阿里巴巴与雅虎新的正面关系。

现在预言双方的关系还为时尚早，毕竟Mayer上任时间还不长，能干多久也是未知数。如果她能够在重整雅虎的进程中做出点成绩，并与马云保持友好联系，雅虎或许最终会决定继续持有一些阿里巴巴的股权，而不是像很多人猜测的那样全部卖出。

如果阿里巴巴和雅虎能够修复关系，对双方都是好事。或许最终能实现真正的全球合作，此前的雅虎领导人从未实现过。

一句话：雅虎高管进入阿里巴巴董事会或预示双方关系改善。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳

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