《阳歌专栏》特斯拉强势进军中国市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**特斯拉强势进军中国市场**
对于特斯拉(TSLA.O)本周带来的轰动和兴奋，我不得不表示祝贺，通常只有苹果(AAPL.O)和小米这样的企业才有这样的魅力。过去两天，特斯拉及其魅力十足的创始人伊隆·马斯克（ElonMusk）可谓占尽中国各大媒体的头版头条，该公司在北京车展间隙交付了首批电动汽车。马斯克似乎接受了我常看的所有主要媒体的采访，这不禁让我怀疑他有没有睡过觉。
抛开玩笑不说，特斯拉在中国发起首批电动汽车的销售活动，确实让人难以置信。苹果在中国受热捧之后的一两年间，我没有看到哪款产品能让媒体如此为之疯狂和炒作。特斯拉采取了各种明智举措，将自身与诸多大企业、项目及人物联系在一起，而且马斯克还暗示公司可能考虑在中国建厂。
刚开始时，特斯拉在中国市场并非一帆顺风，遭遇过商标纠纷，在北京开设首家体验店也遇到了一些困难。此外，与比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、奇瑞等本土竞争对手相比，该公司身处劣势，产品没有资格享受中国政府为提振电动汽车销售而提供的补贴。尽管如此，特斯拉在过去几个月还是设法制造轰动效应，并且设立了雄心勃勃的销售目标，计划今年在华销售8,000辆汽车。
特斯拉本周正式向中国用户交付首批车辆，将8辆ModelS电动汽车的钥匙交给了几位行事高调的车主，当中包括力帆足球俱乐部董事长、汽车之家(ATHM.N)创始人等。
马斯克还设法将特斯拉与众多中国大企业联系在一起，试图发出该公司将支持清洁能源的信息，以协助建设必要的充电设施来支持电动汽车的发展。根据各种报道，从中石化(0386.HK)(600028.SS)到国家电网以及晶澳太阳能(JASO.O)，都是可能与特斯拉合作的企业。
特斯拉讨论过可能在本地合作的事宜，也透露准备斥资数百万美元协助建充电站，以便让电动汽车在中国能够投入实际使用。但对于政府当局而言，最吸引他们的是马斯克暗示可能考虑在中国建电动汽车制造厂。中国有望最快在明年成为特斯拉最大的全球市场。
马斯克显然是有备而来，而且招招切中要点，以便为公司进军中国市场造势。当然，特斯拉的产品本身就比较出色，如此还能在十分注重身份的中国市场营造注重环保的形象。如果该公司继续运作得当，那么今年在华销量至少达到4,000或5,000辆的可能性就非常高。
一句话：特斯拉在中国交付首批电动汽车，同时发动精心策划的宣传攻势，这些举动有望推动该公司今年在华销量最多达到5,000辆。
**中国移动今年日子不好过**
中国移动(0941.HK)(CHL.N)公布的一季度业绩看似令人吃惊，国内市场饱和引发增长迅速放缓的迹象一览无遗。腾讯(0700.HK)微信等应用抢夺了中国移动的传统短信业务，让情况恶化。我上个月说中国移动近期的股价下跌可能是很好的买入机会，不过最新的业绩表明该公司正在经历痛苦的调整期，而这个过程或许会持续到年底。
中国移动一季度获利同比下降9.4%，连续第三个季度下滑，不过与去年四季度获利同比下滑16%相比，降幅已经收窄。一季度营收同比增长7.8%，低于去年四季度的10%和去年全年的8.3%。一季度报告反映出很多问题，让人不知所从，其中最令人关注的问题之一是短信数量下滑7%。更多用户转用更加便宜好用的微信。
过去几年，中国市场变得越发饱和，13亿人口中约12亿人已经拥有手机账户。中国移动指出，一人多卡现象很普遍，这在很多发达国家市场是相对常见的现象。对于中国移动来说，这种现象有些令人担忧，因为很多用户可能使用其他手机卡来上网和获得数据。很多中国移动的老用户可能会在中国联通(0762.HK)(CHU.N)或中国电信(0728.HK)(CHA.N)那里办第二张卡，因为这两家企业的3G服务更快、更可靠。这对中国移动来说不是好消息，因为数据服务是手机运营商增长最快的营收渠道之一。
中国移动3月公布令人失望的年度业绩后股价大跌，随后反弹了一些。该公司公布一季度业绩后，股价在香港盘初交易时段下跌2.4%，但仍远高于3月低点。
我如何评估中国移动的未来呢？我承认，今年可能是中国移动不太好过的一年，获利可能下滑10%左右，营收增幅预计会降至5-7%。但我认为该公司正在采取必要的措施扭转局势，包括大量投资于4G网络，4G网络有望帮助中国移动赢回一些数据业务。
中国移动称，4G服务推出前三个月里，用户数量接近300万，我预计用户数量会进一步增加。随着4G业务的上升以及一些基于数据的新产品和服务的推出，年底前情况料能稳定下来。随后营收增速有望回到更加健康的水平，获利可能从2015年起恢复增长。
一句话：2014年余下的时间里，中国移动可能经历痛苦的调整期，但年底前情况料能稳定下来，2015年获利有望恢复增长。（完）编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王凤昌《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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