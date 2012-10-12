《阳歌专栏》中国缓慢推进四大行私有化 孩之宝牵手奥飞动漫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国继续缓慢推进四大行私有化**

我常建议中国政府应考虑重新私有化四大国有银行，这是颇具争议性的想法。中国四大国有银行自2005年开始陆续上市，但他们在很大程度上仍像是计划经济体制时期的银行，并没有成为像上市企业那样致力於商业发展的银行。鉴於此，当听说中央政府已悄然在公开市场回购四大行股份，以支持他们因坏账危机阴霾而承压的股价时，我并不是十分意外。

据媒体报导，中国主权财富基金旗下的中央汇金在二级市场购买工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)的股份，为中国股市提供被《中国日报》赞称为“强心剂”的支持。具体情况是，中央汇金在其网站宣布，自周三开始已在二级市场自主购入四大行股票，并继续进行相关市场操作。

就我所知，上市公司通常自己进行此类公开市场购股操作，目的是为了稳定股价，特别是在股价因市场负面情绪承压的情况下。但主权财富基金或其他大型机构投资者进行此类渐进式的购股操作，则是相当的不同寻常，这些投资者通常只喜欢大手笔购买他们看中的公司股票。

但在中国，政府与上市公司的区别相当模糊，特别是在银行业中，政府控制的机构通常是多数大型银行的大股东。全球金融危机最严重时期，中国的银行曾按政府指示在2009年和2010年期间大规模放贷以刺激经济，这让他们在过去两年的多数时间中面临诸多压力。

那段时间发放的贷款，大多流向了地方政府主导的存在问题的基础设施项目，而这些地方政府又没有还贷的资金来源，导致多数这样的贷款开始变成坏账，从而迫使中国政府采取诸多与政策相关及其他方面的措施，来支持银行还有他们的股价。

中国政府已经悄然支持大型银行的股价，不是购买他们的新股就是购买他们按资金重组计划发行的债券。中央汇金宣布的公开市场购股操作，则是另一种形式的低调支持，会令更多股票流入政府控制机构的手中。

导致的结果是，大家对过去三个月银行股持续走高见怪不怪，在政府如此大力支持下，这种走势可能还会继续。那段时间，工行和建行股价上涨约20%，中行和农行股价走势与整个大盘大致相仿，涨幅分别为10%。

从投资者角度看，此类支持应当是银行股维持自身价值的保证，甚至能为银行股在接来下一年带来一些不错的涨幅，尽管银行的坏账率会继续攀升。但对於关注真正商业股的人士而言，他们不会对此类股感兴趣，而在可预见的未来，政府可能还会继续插手主要银行的事务。

一句话：中央汇金在公开市场购买四大行的股票，是政府支持此类银行的最新标志，在坏账危机阴霾笼罩之时，此类支持还会继续。

**孩之宝牵手奥飞动漫**

去年3月，全球玩具巨头美泰(MAT.O)决定放弃中国市场，关闭了芭比娃娃店铺。不过美国第二大玩具企业孩之宝(HAS.O)却反其道而行之，与中国企业奥飞动漫(002292.SZ)成立合资企业开发玩具。尽管很难确保成功，这种後端方式似乎更加适合中国这样的较不发达市场，中国消费者的偏好和支出习惯都与成熟的欧美市场有些差别。

首先来看看关於两家公司的新闻。孩之宝和奥飞动漫(002292.SZ)宣布建立战略合作关系，成立一家合资公司开发玩具、游戏及相关产品。奥飞动漫将其“火力少年王”品牌授权给合资企业，孩之宝随後也会将某一品牌授权给合资企业。我猜测双方最终可能达成协议在中国开发“变形金刚”品牌，随着去年夏天《变形金刚3：黑月降临》 在中国影院的热映，该品牌已经拥有相当高的知名度。

奥飞动漫的背景也可能为变形金刚和其他孩之宝品牌提供进入中国儿童电视剧市场的跳板。今年早些时候，迪士尼(DIS.N)和梦工厂DWA.O等全球巨头也通过建立合资企业进入了中国动漫市场，受益於中国放松对国内媒体市场的严格管控。

我觉得孩之宝的产品开发策略比美泰试图直接出售现有产品的策略好。中国中产阶级拥有消费能力，但是玩具看起来对很多人来说不是很重要，很多人宁愿给孩子买最新的iPad或其他高科技产品，而不是便宜的大富翁桌游或是芭比娃娃。

通过与奥飞动漫联手，孩之宝应会更有可能开发出中国消费者真正愿意购买的产品，届时孩之宝还可以借助奥飞动漫的网络和经验找到合适的销售与推广渠道，估计可能是第三方店铺和其他本土销售渠道。现在说合资企业能否成功显然为时尚早，因为中国玩具和动漫市场仍非常有待开发，变革也来得很快。不过此举至少看起来拥有成功的各项要素，孩之宝可能很快借助合资企业扩大其中国市场份额。

一句话：孩之宝和奥飞动漫的合资企业专注于开发产品而非销售，成功机会很大。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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