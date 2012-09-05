《阳歌专栏》联想和中芯国际同遭“中国式离婚”

资料图片显示在上海的一家联想店铺，销售人员在静候顾客。摄影： REUTERS/Aly Song

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**联想和中芯国际同遭“中国式离婚”**

成本相对较低，加上身处快速增长的中国市场，这令中国主要科技企业经常成为外国同行颇具魅力的商业合作夥伴。但对类似新合作的美好憧憬经常以失望收场，最终让我们看到他们漫长的分手之路，比如像联想(0992.HK)与日本NEC(6701.T)，以及台积电(2330.TW)和中芯国际(SMI.N)(0981.HK)的合作。这两项合作交易中的外方企业已开始转让所持中方合作夥伴的战略性股权，预示他们的合作最终或以彻底分手结束。

我们先来看看联想与NEC。这两家公司去年7月宣布，计划将他们的日本资产整合成一家合资公司，并交由联想运营。但仅时隔一年，联想就表示同意让NEC在两年股票锁定期到期前，转让按合资交易持有的2.81亿股联想股份。还有媒体报导称，NEC将通过立即出售这些股份筹集约2.35亿美元。NEC正在以每股6.30-6.50港元出售这些股份，这较去年双方签署合资协议时的交易价溢价40%。

从投资者角度看，这样的股份转让亦令人感兴趣，因此举意味着双方合资公司的估价约为5亿美元，这对联想未来收购NEC所持合资公司49%股权，可以说是十分重要的信息。我上周曾说过，联想与NEC未来3-4年内会最终会分手，但形势最新发展显示，随着NEC寻求退出电脑业务，这一天可能会来的更早。

我们再来看看中芯国际与台积电，前者披露後者已开始转让所持中芯国际股份。根据提交给香港联交所的公告，台积电近期将所持中芯国际股份从8.22%减持至7.63%。长期关注这两家公司的人士应该记得，双方2009年就台积电起诉中芯国际专利侵权达成和解，台积电按协议同意持有後者最多10%股权。我认为，台积电出售中芯国际股份，只是两家公司最终彻底分手的前奏，前者将会转让所持的全部股份。这与联想与NEC的情况如出一辙。

曾对上述两宗合资交易寄予厚望的投资者，似乎也嗅到了他们将要分手的气息，这从联想和中芯国际H股周三开盘便下跌约7%便可见一斑。虽然这样的分手令人略感失望，但我觉得也并非完全出乎意料。

NEC也许从未想过要与联想终身厮守，而是将与後者的合作看成退出低利润个人电脑业务的方式之一。类似的是，台积电可能也没有对与中芯国际的合作寄予厚望，只不过是按照当年的和解协议行事罢了。最後要说的是，此类分手反映了一个普遍的现实情况，即中国科技企业大多擅长低成本制造业务，但对外国同业来说，却非理想的商业合作夥伴。

一句话：NEC和台积电分别出售中资合作夥伴联想及中芯国际的股份，是他们最终与後两家公司分手的第一步，这部分归因于外方企业都对各自中国合作夥伴感到失望。

**李开复炮轰做空机构Citron**

本周，李开复炮轰做空机构Citron。李开复曾任微软(MSFT.O)和谷歌(GOOG.O)高管，2009年创办创新工场，培育孵化中国高科技企业。Citron最近一次的攻击目标是奇虎360QIHU.N，质疑该公司的用户数据。

做空机构对中国企业的攻击已经持续一年多了，Citron等公司发布报告，质疑这些企业的财务，而相关事主均予以否认。

李开复在新浪微博上指责Citron为了私利伤害了整个行业，并称Citron的创始人Andrew Left对中国互联网行业缺乏了解。

Left反驳称，李开复也是为了私利，因创新工场过去曾获得奇虎360的资金。李开复回击称，创新工场确实接受过奇虎360的资金，但是金额较小，而且奇虎360也并未向创新工场最新的基金注入任何资金。

那麽口水战背後的真相是什麽呢？Citron和Muddy Waters等做空机构对中国企业的攻击不只伤害了目标企业，也损害了中国高科技企业整体的财务信誉，这至少是李开复炮轰Citron的部分动机。创新工场的很多资金投向了这些高科技企业，很多希望最终在美国或香港上市。

Citron和Muddy Waters明显有更大的私利在里面，寄望於做空并发布报告打压中国高科技企业赚快钱。

作为一个中立的观察者，我认为做空机构发布的很多报告中提到的财务作假问题确实存在。本周媒体刚刚报导，美国证券交易委员会起诉中国天一药业CSKI.O财务数据造假。

不过我也赞同李开复的一部分观点，大多数中国互联网企业的财务仍相对真实，很多可能一度进行财务创新的企业在去年爆发中资企业财务丑闻後，可能变得更加诚实。李开复炮轰Citron至少让辩论更加平衡，应能有助於阻止一些无端的做空机构攻击。

一句话：李开复炮轰Citron，为长达一年多的做空机构攻击中国科技企业事件提供一些平衡性。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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