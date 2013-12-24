《阳歌专栏》京东或再次寻求上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东或再次寻求上市 掌上灵通主动退市**

圣诞在即，电商巨头京东透露其今年前三个季度已实现微利，这或许意味着其在新的一年可能再次尝试首次公开招股（IPO）。而在美国Nasdaq已上市很久的掌上灵通LTON.O则宣布计划主动退市，以节约现金。与其他退市的中国公司不同，掌上灵通此举似乎并非真正的私有化，而更像是单纯为了节省现金，这表明其可能确实财务上存在困难。

我们先聊聊京东吧。京东是中国第二大电商企业，公司称前三个季度实现微利，但未具体说是以净利、营运获利还是其他方式计。京东执行长刘强东称，2013年京东全年交易额预计将突破1,000亿元。

刘强东5月时曾称，预计京东到今年底或明年上半年将可实现获利。从目前看，京东实现获利的时机较预期提前了，但我怀疑刘强东说的获利可能指的是营运获利而非净利。

刘强东赴美国游学数月，刚刚回来两周左右。京东以前曾寻求上市，但因投资者意愿清淡而作罢。结合刘返回中国以及京东实现获利的消息，似乎可以推测京东明年可能再次寻求上市，也许最早就在3月。

毫无疑问，过去两个月五家中国企业成功在纽约上市，且都赢得上市“开门红”，这肯定令京东受到了鼓励。其中的去哪儿QUNR.O招股时甚至严重亏损，但仍成功上市，这表明投资者即便对亏损的公司也有一定的投资意愿。我个人认为，眼下的氛围比当初京东首次寻求IPO时要好得多了，因此我认为京东明年可能再次寻求在纽约上市。

下面再简单说说掌上灵通吧，这是一家娱乐服务提供商，市值仅6,300万美元。我得承认，我之所以要写这么小的一家公司，有感性的因素。因为许多年前，它在纽约寻求上市时，我曾经写过关于它的文章。掌上灵通自称是主动从Nadaq退市，以节省现金。消息发布后股价跌了37%。

说实在的，我其实有点奇怪掌上灵通为什么早没有这么做，因为投资者早就对其失去兴趣了。从这个角度看，掌上灵通退市是合情合理的，但同时暗示其可能面临现金短缺，正在苦苦挣扎。无论原因如何，这是中国企业从美国退市浪潮的又一个涟漪，投资者现在把注意力放在成长前景更好的大公司。

一句话：京东宣布实现获利，暗示其明年可能重启IPO；掌上灵通主动退市，则是节省现金的举措。

**中国移动与苹果终于达成iPhone销售协议**

当得知苹果公司(AAPL.O)与中国移动(0941.HK)经过多年谈判，终于宣布达成了iPhone销售协议时，我的第一反应是“谢天谢地！”。当然，接下来的问题将是：中国移动如何为新款iPhone定价？他们能卖出多少部iPhone？投资者显然抱有很高的希望，协议宣布后，苹果的股价上升3.8%。

尽管这一协议讨论了很长时间，但我认为，这一协议将对苹果公司意义重大，因为该协议使苹果得以接触到中国移动逾7亿用户，为苹果公司带来了极大的提振。很多人，包括我自己都还在用中国移动的2G网络，因其3G标准是基于中国自主研发的技术，问题较多。

中国移动已正式推出了其4G网络服务。中移动的4G网络依然基于本土技术，但这项技术已进行大量测试，因此问题应会比其3G网络少。很多现有2G用户应会决定直接升级到4G，很多人可能会选择购买中国移动的iPhone合约机。

在进一步讨论前，先来看看中国移动和苹果公司发布的声明。声明的主要看点是iPhone将在中国移动网络上发布的日期。中国移动版iPhone手机将从12月25日开始接受网上预订，将于2014年1月17日分别在中国内地的移动营业厅和苹果零售店正式发售iPhone5s和iPhone 5c。

过去三年来有关该协议一直传言不断，尤其是最近几个月各种传闻更加频繁。中国移动董事长奚国华上周时还否认达成了该协议，但其他公司消息人士称，双方已非常接近达成协议，只是在敲定最后的细节。

该协议意味着中国三大移动运营商都将销售iPhone手机。中国联通自2010年开始引入iPhone合约机，而三者中规模最小的中国电信销售iPhone合约机也有近两年的时间了。很多人会指出，中国移动的用户是中国联通和中国电信用户总数的两倍。

那么这些数字对于苹果公司和中国移动意味着什么呢？我认为，中国移动一开始不会通过该协议赢得太多新用户，多数iPhone买家将是希望升级到4G的中国移动的现有客户。这可能就是为什么协议宣布后中国移动的股价涨幅不及苹果。

一篇媒体报道援引分析人士的话报道称，苹果将通过与中国移动的合作明年卖出1200万部iPhone，约相当于苹果2012年全球iPhone总销量的8%。另一篇报道称，北京移动本月12日已经在官方网站开始接受iPhone预订，目前预订人数已超过70,000人。

综上所述，我的确认为，新协议应该会在中国获得大量的媒体关注，并产生轰动效应，因为中国移动和苹果也对此投入了大量资源。我还预计，中国移动将推出具有竞争力的定价计划，与中国联通和中国电信展开积极竞争。因此，如果中国移动在产品推出时卖出高达300万部iPhone并在2014年积极进行市场推广，将毫不令人意外。

一句话：中国移动会根据与苹果的协议在iPhone定价和营销方面采取积极策略，在下月正式发售时很可能会获得高达300万部iPhone手机订单。（完）

编译：朱淑珍/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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