《阳歌专栏》海尔：中国企业海外并购的榜样

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**海尔：中国企业海外并购的榜样**

报导称，新西兰斐雪派克（Fisher & Paykel）FPA.NZ董事会批准了海尔电器(1169.HK)的收购要约，此前海尔将收购报价从每股1.20新西兰元提高至1.28新西兰元，此次海外并购看起来接近完美收官。我从一开始就对海尔处理并购的方式大为赞赏，看起来像是其他中国企业可以效仿的好榜样。

中国企业大多喜欢收购处於困境中的外国公司，尽管价格便宜，但这种收购经常面临很多问题，最终失败，联想集团(0992.HK)、TCL集团(000100.SZ)和上汽集团(600104.SS)都曾有类似经历。

相比而言，斐雪派克知名度很高，环境不好导致该公司下滑，但是解决了很多问题後该公司已经开始回升。这意味着整合面临的潜在问题小得多，海尔并不需要“解决”什麽问题，只要让斐雪派克的管理层自行处理就是。

从股东的角度看，海尔在并购中也做得很好。2009年，海尔收购了斐雪派克20%的股权，开始了解该公司及其管理层，最终发出收购控股股权的要约。上个月海尔提出的1.20新西兰元报价看起来也不错，海尔在发出收购要约前与斐雪派克管理层和第二大股东的沟通大大提高了收购成功的机会。

中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)在试图收购中国燃气(0384.HK)时采取的策略与海尔的友好收购策略截然相反，去年底首次发出敌意收购要约前，中石化显然没有试图与中国燃气协商善意收购。本周早些时候，中石化撤回收购要约，宣布收购失败。

海尔是其他中国企业在进行海外并购时的好榜样。尽管收购还没有最终成功，这种执行力大大提高了长期的成功机会，应能帮助海尔在新西兰和澳大利亚市场占据稳固地位。海尔，好样的！

一句话：受益於良好的执行力，海尔善意收购斐雪派克成功机会很大，有望顺利进军新西兰和澳大利亚市场。

**中国加大力度扶持光伏行业**

中国媒体报导显示，经过一年多的口头表态後，中国政府最终采取实际行动扶持光伏行业，今年批准的光伏发电项目数量已增长一倍有余。眼下的问题是，在这些新批项目上马时，还会有中国的太阳能面板厂商活下来享受到时的那场盛宴吗？当然，行业观察人士将会知道答案可能是“会的”，因中央和地方政府已准备出台大手笔的援助方案，扶持这些企业摆脱供应严重过剩的困境。供应过剩已经导致光伏产品价格大降，企业也因此严重亏损。

我们先来看看相关的最新消息。中国媒体报导称，今年以来发改委已批准60个光伏发电项目，总装机容量达117万千瓦。假设这是截止9月的情况，如果发改委继续按这样的速度批准新项目，则意味着年底时获批项目总数将为80个左右，总装机容量预计可达155万千瓦。这将标志今年获批的光伏发电项目数量较去年增长逾一倍。去年，发改委批准的光伏发电项目为36个，装机容量是34万千瓦。

从这些数据明显可以看出，光伏项目无论从数量还是装机容量规模上都在快速增长，而且规模增速要更快一些。如果这些项目都能落实上马，意味着将会有近200万千瓦的光伏电力增加到国家电网中。这显然不是坏事，根据政府《太阳能发电发展“十二五”规划》设定的1500万千瓦装机容量目标，来年获批的光伏项目可能还会更多。

这股建设热潮已开始出现成果， 晶澳太阳能(JASO.O)9月末时宣布，从两家客户获得总计16万千瓦光伏组件订单，主要用於在青海和新疆等内陆省份建发电厂。不过，该公司本周早些时候称，已接到纳斯达克交易所通知，其股票将会很快被摘牌，该公司股价此前已连续30多个交易日低於1美元的最低门槛。晶澳太阳能股价目前约为0.71美元，意味着不太可能很快反弹到1美元上方，那麽等待该公司或许只有退市了。而规模相对较大的尚德电力STP.N也因相同原因面临退市危险，凸显这些昔日的行业佼佼者在当前行业低迷之际沦陷地有多深。

据悉，中国政府已在编制涉及业内十几个重点企业的援救方案，这些企业可能被勒令关闭大部分产能，还可能与规模较小的竞争者合并。如果到时真是如此，光伏行业将会进行整合，再加上可能出现的一大波光伏发电建设项目，最终可能会带动苦苦挣扎的光伏行业重回赢利轨道。

一句话：最新数据显示，中国政府正在加速建设新的光伏发电项目，加上政府出台政策引导行业整合，该行业可能重新走上健康之路。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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