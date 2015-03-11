《阳歌专栏》宝洁因虚假广告被罚 中国中央政府采购“牵手”阿里云

**宝洁因虚假广告被罚 中国中央政府采购“牵手”阿里云**

一句话：宝洁因虚假广告被开出针对此类广告的最大罚单，中国中央政府采购网选择阿里云平台，这些反映出政府对外企的偏见，势头可能持续一两年。

今天的两则消息表面看起来差别很大，但似乎都凸显了中国对外资企业成见越来越大，尽管中国政府并不承认。宝洁(PG.N)因虚假广告被罚，罚金看起来很多，而且有些随意。媒体报导称，中央政府采购网迁入阿里云计算平台。

两则消息都与政府有关。一则是佳洁士牙膏因构成虚假广告而被上海市工商局罚款603万元；另一则是中央政府采购网购买阿里云服务。

这种国家主义行为并非中国独有，特别是涉及到中央政府采购，美国和欧洲国家都会将有利可图的合同给予本土企业。在斯诺登事件后，国家安全也成为中国中央政府的一大担忧。

宝洁被罚几乎有些可笑。上海针对佳洁士双效炫白牙膏虚假违法广告开出最大罚单。根据上海市工商局的调查，广告画面中突出显示的美白效果是后期通过电脑修图软件过度处理生成的，并非牙膏的实际使用效果。

我当然不反对上海市工商局的说法，也完全相信广告中的画面被修改过。我说此举有针对性和有些可笑的原因是，这样的夸张宣传和修图在中国乃至全世界都很常见。

或许上海市政府是想利用宝洁案例向其他企业发出警告。603万的罚金对于宝洁来说无关紧要，佳洁士的形象也不会受到长期影响。但是就一个在中国普遍存在的行为对一家大公司采取行动看起来有些随意，我觉得宝洁的外企身份至少是被针对的部分原因。

阿里云近日披露，中央政府采购网已经在阿里云运行一年多。中央政府采购网去年交易次数超过40万次，交易额达到206亿元。

报导并未提到中央政府采购网之前在哪里运行，最大的可能是政府所拥有的服务器。获得中央政府采购网这单对阿里云很重要，尽管该交易规模可能并不大。其他中国企业可能在竞争中失利，而在华外资云计算公司的数量面临很大的限制。

不过，微软(MSFT.O)或IBM(IBM.N)等大公司没有获得这单生意还是说明了一定问题，他们的IT服务背景可能提供与阿里云相同甚至更好的服务。针对外企的偏见总是来来去去，上述信号似乎暗示这一波势头仍很强，至少未来一两年不太可能减弱。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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