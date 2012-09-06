《阳歌专栏》iPhone 5即将面世 中国或仍不在首批上市国家之列

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**iPhone 5：中国还是不能成为第一批上市国家？**

随着苹果即将推出iPhone 5，中国能否成为第一批上市国家的问题渐趋升温。就中国市场的重要地位而言，答案是不言而喻的。但是出於一些其他原因，中国媒体已经预计苹果会再次让中国果粉失望。

中国市场约占苹果全球营收的五分之一，可能继美国市场之後排名第二或第三，对苹果的重要性毫无疑问。两年前，中国市场仅占苹果全球营收的2%。

随着苹果与中国电信(0728.HK)(CHA.N)达成合作协议销售iPhone，苹果公布的本财年第二季财报显示，中国市场占苹果全球营收的比例达到了20%。2009年，苹果与中国联通(0762.HK)(CHU.N)合作销售iPhone。中国电信和中国联通分别是中国第三和第二大电信运营商。

尽管苹果生产的iPhone及其他产品在中国市场随处可见，苹果对中国市场仍感到头痛，因此苹果在全球范围内推出新品时，中国从未成为首批上市的国家。苹果与联通的合作已经长达三年，双方关系却并不十分紧密。双方接触伊始就因苹果要求签署iPhone营收分享协议而发生分歧，报导称联通在2009年赢得了该谈判的最终胜利。不过联通推广iPhone的力度一直不强，其中原因或是联通认为，作为独家销售iPhone的运营商，没有必要大力推广。因此联通和苹果的关系不够紧密，导致中国从未成为iPhone第一批上市的国家。

苹果iPad在中国市场也步履维艰，今年早些时候刚刚经历一场商标之争。苹果最终支付了和解费，不过也是在中国政府巨大压力下极不情愿作出的决定。因此，新iPad在全球范围内上市数月後才在中国市场正式推出。

另外，中国和国际媒体喜欢将苹果作为负面典型，报导台湾富士康(2038.HK)等苹果的中国合作夥伴支付低工资、要求工人长时间工作等乱用工现象。

因为有上述背景，苹果在全球范围内推出新品时始终不将中国列为首批上市国家，这也就不那麽令人感到意外了。估计iPhone 5上市时情况类似，不过也许苹果会与中国电信达成协议，将中国作为首批上市国家，不过机会很小。中国电信与苹果的关系看起来正在向更为正面的方向发展。

一句话：中国料不会成为iPhone 5首批上市国家，但也不排除苹果会与中国电信达成协议，并将中国作为首批上市国家的微弱希望。

**发改委调查电商价格战**

对消费者来说，两周前的那场电商价格战似乎已开始成为远去的记忆，但参战的三家电商企业却未就此全身而退，发改委已在调查此事是否涉嫌欺诈。本周，一连串关於发改委调查京东、苏宁(002024.SZ)和国美(0493.HK)的报导，让人不断想起两周前那场价格战。然而，眼下的气氛却十分不利，消费者会对三家企业的欺诈行为作出惩罚，这无疑会让他们在短期内受到伤害。

调查还可能导致三家企业最终受到发改委处罚。我们先来看看相关的一些报导，对於自认为在之前价格战中捡了便宜的多数消费者而言，这样的报导无疑会让他们愤怒。针对那场价格战的主要投诉大致分为两类，即涉嫌欺诈和误导商业行为，而最严重的可能就是涉嫌操纵价格。发改委调查指控三家公司在宣布降价前一天提高价格，导致所谓的“打折”价与几天前的价格几乎无异。

调查的第二大关键点是究竟有没有库存。发改委正在调查对三家公司故意将多数热卖品列入“无货”名单的指控。这样的举动夸大了打折力度，但实际上却未销售任何商品。整个调查引发了两个问题，第一是调查会对三家公司产生何种影响，其次就是调查对整个电商行业有何意义？

对於第一个问题，我很抱歉地说，这样的调查对单个公司的影响可能微乎其微。虽然像食品安全等其他问题，能对中国企业产生持续多年的巨大影响，但不幸的是，操纵价格和虚假广告在中国已是司空见惯，许多消费者对大多数企业这麽做也是见怪不怪。因此，作为惩罚，消费者未来一两个月可能对这三家公司避而远之，但之後又会悄然恢复他们之前的购物方式。

从惩罚角度看，发改委也不太可能严惩这三家公司，这部分与中国法律严格限制罚款规模有关，可让此类做法有空可钻。欺诈行为不仅在电商领域肆虐，在整个零售行业也是普遍存在，因此从更广泛角度看，这样的调查肯定能让这种行为受到关注。这样的负面宣传，可能会促使一些中国渐趋成熟的企业改变业务模式，表现出更加诚实的行为方式。但对大多数企业而言，他们还会一如既往地进行欺诈，除非政府能设立有效机制，治理当前乱象横生的体系。

一句话：发改委调查近期电商价格战是否存在欺诈，将会产生短期的负面宣传效果，但不太可能对电商行业带来长期影响。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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