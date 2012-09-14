《阳歌专栏》iPhone 5开售在即 中国联通再次不给力

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**iPhone 5开售在即 中国联通再次不给力**

中国联通(0762.HK)(CHU.N)应该为其屡次愚笨表现感到羞愧，中国大陆又一次未进苹果iPhone 5首批上市市场名单，这是我对苹果新产品总要延迟几个月在大陆上市得出的主要结论。

延迟的原因明显不是因为这里缺乏需求，大陆消费者对iPhone和iPad的热情丝毫不逊於其他国家和地区的消费者。而问题似乎也不是出在苹果方面，目前苹果约五分之一的营收来自中国，去年以来始终强调中国市场对其未来发展的重要性。因此一次次的延迟只能归咎於苹果在中国的主要电信合作夥伴中国联通。中国联通曾独家拥有为期三年的iPhone中国大陆市场合约机销售权，今年早些时候，中国电信(0728.HK)(CHA.N)才与苹果达成合作，推出了中国电信的iPhone合约机。

中国媒体怀疑中国联通再次在iPhone 5上让人大跌眼镜，上周就报导称中国大陆将再次错失苹果iPhone 5首批上市机会。苹果本周正式发布了iPhone 5，香港、新加坡和日本都将於下周五开始销售iPhone 5。第二批上市国家有22个，上市时间为9月28日，甚至包括列支敦士登和斯洛文尼亚等小国。

中国大陆当然不在第一批和第二批上市名单上，大家也都不会觉得惊奇。一家中国媒体引述中国联通高管的话报导称，iPhone 5将於三个月内在中国上市，这意味着合约机差不多要等到年底。该高管指出，中国联通与苹果达成了销售iPhone 5的协议，但仍在等待两家政府监管机构的批准。当然，不想等三个月的中国大陆果粉也可以选择水货，估计月底就会出现，但价格可能要高达6,500元左右。

那我为什麽认为中国联通导致iPhone 5在中国大陆上市时间延迟呢？首先，中国电信年初才和苹果达成正式的合作关系，这意味着两家公司可能还在解决合作中出现的一些问题。更为重要的是，中国电信使用的网络标准名为EVDO，和第一批iPhone 5上市国家通常所使用的WCDMA标准不同。

中国联通则不存在合作关系和技术标准等问题，其与苹果的合作时间已经长达三年，使用的也是WCDMA标准。不过中国联通存在管理混乱和更为广泛的无竞争力问题，不只是在iPhone上，整体市场营销都存在问题。因此，估计未来几次iPhone上市，中国大陆都无法进入首批上市的市场行列。当然中国电信和苹果的关系进一步发展後有望改变这种局面。

一句话：中国大陆错失苹果iPhone 5首批上市机会，应归咎於中国联通缺乏竞争力。

**李开复“军团”和华为开始反击**

我曾为60余位中国互联网企业领导者本周稍早回击做空机构拍手称快，称中国企业在国际舞台上受外国机构欺压时就应该表现得更激进。现在，这拨互联网高管又要求该做空机构致歉。此外，中国电信设备制造商华为也采取了类似反击举措，间接表达对美方指控其电信产品的愤怒和沮丧。美国指控华为的电信设备含有间谍代码。

我继续为这种举动击掌称道，因他们向外国竞争对手表明，中国企业并非每次在面临攻击时都会扮演受害者角色。同时，我也要提醒中国商界领导者，因激进举措会因负面宣传而付出代价，所以需要有限度地使用这种方式。

让我们看看这两起事件的最新动态及其意义。首先是以李开复为首的中国互联网高管们要求香橼就其报告中不准确的部分向客户、读者和公众道歉。

李开复“军团”承认，香橼早期的攻击是基於中国企业的某些会计行为作出的，存在合理性，但对香橼一年多之後又发起多次攻击的动机表示质疑。李开复最初的回应引发了双方的一连串指责和要求，包括现如今的致歉要求。

事实上，李开复的最新要求并非是完全意义上的进攻。香橼要求中国互联网高管对那些在会计丑闻曝光时受损的投资者道歉，而李开复的致歉要求似乎只是对此作出了一个回应。诚然，这种要求香橼向受伤害的无辜中国企业致歉的举动似乎是很好的反击，也应得到广大民众的认可。很多中国公众认为香橼这样的做空机构只想着赚钱，并非实实在在为投资者利益考虑。

同时，华为也采取了罕见举措，发表了一份指控美国政客不断发起指控，旨在将华为挡在美国市场门外的檄文。华为在其高管出席美国众议院情报委员会听证会前夕发表了该文章，其中指责美国政客破坏中美经济关系。有趣的是，华为随即就与该报告撇清关系，称文章中关於指责美方的强硬措辞只代表文章中援引的一名美国专家的意见，不代表华为的看法。

从旁观者的角度而言，我欣赏李开复和华为各自所采取的方式。我唯一想要说的恐怕是，李开复军团和华为的反击火力还不足，因双方似乎都不想显得太过激进。但至少现在而言，这种反攻至少应该传达出一个信号，一个让外国机构在下次攻击中国对手前不得不三思的信号。

一句话：李开复针对香橼的最新反击以及华为对美国政客的声讨檄文发出了一个重要信号，这或许有助於减少未来中国企业遭攻击的次数。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

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