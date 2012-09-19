《阳歌专栏》联想激进并购或留遗患 阿里巴巴未来增速可能放缓

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**联想激进并购或留下後患**

我实在不想对个人电脑（PC）巨擘联想(0992.HK)言辞过於负面，因为对於它成为中国第一家真正商业化全球科技巨人的远大目标，我非常赞赏。但同时我也不得不说，对於该公司未来两三年的发展，我也日益担忧，因为近期它对全球范围内收购的热衷似乎更甚。

今天据媒体报导，联想宣布将收购美国云计算产品与服务提供商Stoneware，再次展示了该公司对全球并购的痴迷。而在一周前，联想刚宣布过一个更大的并购计划，拟收购巴西最大的电子产品与PC制造商CCE，交易金额达1.47亿美元。

在这两项交易之前，联想去年还有另外两项重大并购交易。去年，联想与日本PC制造企业NEC(6701.T)成立合资公司，还收购了德国PC制造商Medion。

8月，联想还宣布将与世界最大数据存储厂商EMCEMC.N组建合资公司，而就在同时，关於联想可能在考虑收购手机制造商诺基亚的传言NOK1V.HE也流传甚广。

在联想宣布拟收购巴西CCE时，我没有撰写相关文章，因为坦率的说，在联想向它经常提及的超越惠普(HPQ.N)的目标迈进时，对於快速推进并购的该公司来讲，这一起海外并购让我感到有些厌倦了。

而眼下关於Stoneware的最新交易，就其本身来说值得关注，因为云计算显然是一个很大的能带来增长的领域，而联想则希望能在这一领域开发自己的服务，为其核心的PC业务助力。就并购规模来说，这起交易显然易于掌控，因为Stoneware是一个相对较小的公司，只有67名员工，分布于印第安纳州和犹他州。

但我们不能仅将目光放在这起最新并购交易上，还需看得更远，看看联想新任董事长杨元庆是否为了使公司成为世界最大PC品牌而想一口吃个胖子。

快速看一下这些并购与合资交易，可以发现它们涵盖很广的地理范围，包括日本、德国与美国等发达市场，也包括巴西这一发展中市场。

在开展任何并购交易时，公司的高层有时间和资源专注于整合事宜一直都很重要，而整合不可避免地伴随此类交易产生，特别是对於跨境交易。

因此，如果杨元庆和他的团队认为可以轻松地应对地理范围跨度大的这一系列交易，同时还能维持联想在中国市场的主导地位，并从惠普夺走全球PC老大之位，那麽在我看来，这将後患无穷。

如果把联想比作杂技演员，我认为现在它抛在空中的球过多了，并且似乎还很渴望继续能抛多少就抛多少。但最终结果将不可避免的是，某些或者所有这些球都将掉在地上，从而随着某些交易在未来一两年开始执行，给联想带来很大的财务和运营混乱。

一句话：联想的最新海外收购交易反应了该公司并购策略过激，可能的结果是，在未来两年内该公司很多并购项目将遭遇整合困境。

**阿里巴巴未来增速或放缓**

金融市场已对电商领头羊阿里巴巴的未来增长前景给出答案。坦白说，这份期待已久的估值即不令人过於兴奋，也不会让人充满希望。在上周最早传出阿里巴巴回购雅虎(YHOO.O)所持20%股权交易接近完成的消息时，我就说过该公司从这项交易获得的估值和新进投资者的名单，可能是最令人感兴趣的地方。

首先要说的是，阿里巴巴从这项交易获得的估值，让人对这家估值曾经飙升的公司略感失望。雅虎2005年收购该公司股权时，其估值只有25亿美元，但得益於中国电商市场蓬勃发展，去年阿里巴巴估值已突破300亿美元。上周媒体报导称，阿里巴巴可能以76亿美元回购这些股权，如果真用这麽多资金回购，相当於该公司估值约为380亿美元。然而，这笔金额中的5亿美元，经证实是支付给雅虎与回购股权无关的费用，意味着阿里巴巴仅用71亿美元回购20%的股权，相当於其估值约为355亿美元。

这样的估值实际上略低於阿里巴巴一年前的水平，当时包括俄罗斯DST在内的一个财团对该公司进行投资，推动其估值据报达360亿美元。这意味着此後该公司估值没有变化，甚至还略有下降。对於往昔稳健增长的阿里巴巴来说，这是令人沮丧的一个现实。

阿里巴巴回购股权後的新进投资者名单也让人失望，再次表明该公司增速将放缓，未来将面临艰难时期。在这项最新投资中，这些股权的主要买家大多似乎是有政府背景的中国企业，其中包括中投国际、中信资本和国开金融有限公司。中投国际是中国的主权财富基金，而後两家公司与政府关系也相当密切，国开金融属於国开行旗下私募股权子公司。

也有为数不多的外国投资者加入为这项回购交易融资，首当其冲的则是DST，不过这应当不足为奇，该公司过去两年一直大规模投资中国互联网企业。其他国际投资者还包括私募股权公司Silver Lake Partners、新加坡主权财富基金淡马锡（Temasek）。这些投资者不仅让人兴趣索然，而且还相当保守，只有Silver Lake可能例外。此类大型机构通常希望投资增幅约为10%，甚至还能接受更低的增幅，意味着他们并未期望未来2-3年能获得丰厚回报。

话说回来，当前的市场状况十分糟糕，特别是对中国的互联网公司而言，在如此艰难环境下，阿里巴巴能募集到这麽一大笔资金已算相当不错。此外，眼下中国电商领域竞争格外激烈，尚无迹象显示这种情况来年会有所缓和。最後要说的是，阿里巴巴似乎需为新一轮的增长放缓期做准备，在该公司最终走向金融市场、2014年初进行备受瞩目的首次公开募股（IPO）时，这肯定不是利好因素。

一句话：阿里巴巴从回购20%股权获得的最新估值以及新进投资者名单显示，该公司未来一至两年将面临增长放缓期。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王凤昌

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