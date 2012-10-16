《阳歌专栏》中石化放弃敌意收购中国燃气

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中石化放弃敌意收购中国燃气**

随着中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)宣布放弃对中国燃气(0384.HK)的收购要约，这起由大型国企主演、颇具娱乐精神且怪象丛生的敌意收购案也悄然落幕。要承认的是，我对这起交易以这种方式收场并不觉得意外，只是对没有看到更多精彩表演略有些许失望，否则这起交易会更为精彩，中石化的作秀和优柔寡断也会展现得淋漓尽致。还有就是，我对投机者并无太多同情心。这些人以为中石化会提高对中国燃气的收购价，从而大举购买後者股份，他们可能因此蒙受损失。中石化於去年12月对中国燃气发出收购要约。

由於无法获得监管机构的批准，中石化与新奥能源(2688.HK)明显放弃了对中国燃气作价逾20亿美元的收购要约。中国燃气为民营企业。显然，中国燃气奋力抵抗也是原因之一，不过即使敌意收购获得成功，中石化也担心会面临严峻的整合问题。

中国燃气的股票周二恢复交易後，股价一度下跌5%至4.10港元，这一点其实并不足为奇。在中石化和新奥能源去年末发起收购前，该公司股价徘徊在2.75港元左右，此後在投机者赌注中石化会提高收购价刺激下，其股价曾涨至4.30港元高位。中石化和新奥能源在最初的收购要约中，给出的收购价为每股3.50港元，遭到了中国燃气的拒绝。

我们简短回顾一下这起怪异交易的始末。从许多角度看，这起交易都显示中国大型国企在敌意收购方面属於生手。这起交易最初的收购要约其实相当不错，可令中国燃气股东手中的持股溢价不少。但中国燃气的冷淡反应，很快就让中石化不愿先以谈判方式进行友好收购的意图昭然若揭，而这也预示这起交易会面临重重障碍。

尽管遭到中国燃气的拒绝，但中石化并没有就此作罢，甚至还多次延长所提收购要约的最後期限。与此同时，中石化却一直没与中国燃气进行正式谈判，也没有提高收购价，而是在还没有达成正式协议的情况下，向监管机构申请批准交易。这项交易的另一个怪异之处是，新奥能源居然也在没有签署正式协议的情况，召开股东会议批准了交易。

在监管机构驳回申请後，中石化似乎最终放弃了收购企图。中国监管机构已在鼓励更多民间投资进入当前以国企为主的能源行业。最终，中国燃气和中石化决定组建合作关系，联手开发中国的天然气资产。观察人士认为，这样的结局大有为中石化挽回颜面的成分。

那麽，这起精彩且怪异的收购交易又有何启示呢？中石化和中国燃气最终也许会进行友好并购，而中国燃气股价在中石化宣布放弃收购後小幅走低，意味着投资者可能仍认为这起交易还有希望。最後要说的是，大型国企近期内敌意收购民营公司的交易可能不会很多。

一句话：中石化放弃对中国燃气的敌意收购要约，意味着近期内中国的国企不太可能进行更多类似的敌意并购交易。

**中国正在加快脚步迈向4G网络**

在中国通往4G网络的漫漫长路上，正浮现更多正面迹象。来自电信监管部门和受困的网络设备制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)的最新迹象显示，中国发放4G牌照的时间可能远远早于很多人之前的想象。电信监管部门对中国移动(0941.HK)(CHL.N)希望尽快发放4G牌照的呼吁作出回应，这表明牌照发放进程将加快。或许更重要的是，监管部门最终可能意识到，迟迟不发放4G牌照将使中国三家电信运营商在全球竞争中处於不利位置，令中国移动、中国联通(0762.HK)和中国电信(CHA.N)始终处於追赶海外竞争者的尴尬境地。

让我们先浏览一下这则最新消息，中国工信部已采取大胆措施分配TD-LTE频段。後者是中国移动自主开发的4G标准。是否有读者从我使用“大胆”一词感到一些讽刺意味，因为我觉得这多少有点可笑，如此简单必要的措施却让工信部如此耗时。

全球的电信观察人士都知道，多数其他国家早已发放4G牌照，中国依然是少数几个尚未采取类似措施的重要市场之一。工信部此前表示将很快分配频谱，而现在推进该计划的事实意味着，该部门或受到来自中国高层领导人就加快建设4G网络的压力。

同时，另一则有趣的新闻是，中兴通讯宣布与中国移动达成协议，帮助後者建设4G TD-LTE网络。中国移动的TD-LTE网络依然处於试验阶段。中兴通讯的声明似乎还包括将网络测试扩大到深圳、杭州等少数城市。

但新声明还表示，将在沈阳和天津等城市进行网络建设，这意味着在原先基础上，该测试项目还将扩展到了新的二线城市。中国移动的TD-LTE网络测试由此将拓展到总计13个城市，是之前测试规模的近两倍。中兴选择此时发布声明无疑至少有部分原因是希望为该公司带来一些正面消息。中兴通讯周末发布盈利预警，称预计第三季亏损20亿元人民币。中国本土市场无疑将成为该公司未来两季度少有的亮点之一，因怀着4G牌照正式发放的期许，中国三家电信运营商都将开始打造其4G网络。

所有这些加快网络建设的迹象都表明，我们似乎确实有望在2013年第一季度看到正式发放4G牌照。若果真如此，我们有望看到中国移动会在第一时间推出一款基於4G网络的商业产品，中国联通和中国电信也将迅速开始网络建设，并在明年年底前推出商业服务。这些都将给中兴、华为和爱立信等网络设备制造商提供一个大的契机。与此同时，这也必将受到中国消费者的欢迎，当全世界都迈向4G网络时，中国手机用户在过去三年里的多数时间还陷於乏善可陈的3G网络之中。

一句话：工信部分配TD-LTE频段是很快发放4G牌照的最新迹象，也许最早就在2013年第一季度。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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